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MLB》告別佛里曼有多痛？勇士總管淚水在眼眶打轉、拒提名字

2022/03/15 08:37

佛里曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕佛里曼（Freddie Freeman）在勇士歷經12年生涯，終於在去年拿下世界大賽冠軍，沒想到奪冠後的冬天成為自由身，卻可能再也回不了亞特蘭大，對於無法留下這位當家球星，勇士總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）今受訪時不但眼淚在眼眶裡打轉，更連佛里曼的名字都說不出口。

佛里曼2010年初登場，累積12年生涯留下打擊率2成95、271發全壘打、攻擊指數0.893的成績，5度入選明星賽、囊括3座銀棒獎、1座金手套，並在2020年榮獲國聯MVP。

去年季後賽佛里曼繳出3成04、5轟、11分打點，攻擊指數1.045的佳績，幫助球隊奪下自1995年以來的首冠，當時在美粒果球場歡慶勝利時，他曾公開表達自己想留在亞特蘭大的意願，「這是一項瘋狂的運動、也是瘋狂的生意，但每個人都知道我的心屬於哪裡。」

不過就如佛里曼所言，進入休賽季就是在商言商，他在封館前沒有簽下合約，封館結束後依舊傳出多隊有意競逐，包括不缺銀彈的道奇與洋基等豪門。

安索波洛斯今在宣布從運動家交易來歐森（Matt Olson）後表示，他是在美國時間周日（13日）晚上清楚認知到球隊已經無法留下佛里曼，從那之後便全力與運動家談判，「他是聯盟最棒的一壘手之一」，安索波洛斯如此形容歐森。

《美聯社》指出，安索波洛斯在受訪過程中多次拒絕談及佛里曼，甚至不願提起他的名字，然而卻可清楚看到淚水在這位44歲的總管眼眶中打轉，「你還是會不捨的。」

對於送走深受亞特蘭大球迷喜愛的佛里曼，安索波洛斯說，自己這個位置本來就會受到很多批評，「這就是這個工作的一部分，沒有人會喜歡，但這是我第11年當總管了、也經歷過很多，我一直都要做出對球隊最好的決定。」

勇士總管安索波洛斯。（資料照，美聯社）

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