MLB》曾諷柯爾偷抹油 唐納森被交易到洋基後已前嫌盡釋

唐納森轉戰洋基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）去年身陷「外部物質」風波，當時唐納森（Josh Donaldson）站出來公開暗諷柯爾「抹油」，然而昨日洋基做出驚天交易，2人將披上條紋球衣並肩作戰，未來的互動引發廣大關注，不過雙方也很快就進行對話，向媒體表示已將爭執拋在後頭。

唐納森和柯爾雖曾因「外部物質」事件產生芥蒂，不過2人在成為隊友後很快就進行談話，將事情講開，如今雙方也都將朝相同的目標努力，柯爾直言：「如果你致力於奪冠，那這種事情並不重要。」柯爾向媒體透露2人確實有過對話，並認為沒有什麼是真正需要去解決的。

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唐納森則坦言去年的事件確實鬧得沸沸揚揚，雙方希望進行談話、盼能夠見面解決問題，現今2人都披上同樣的戰袍，透過傾聽來導向最終的目標、幫助球隊奪冠。唐納森也強調發生過的事情就發生了，2人間的對決也已成過去，現在很高興能在同隊，不必再對抗。

據悉，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也透露做出交易時有提醒柯爾，而柯爾對於唐納森的到來並無意見。

去年球季大聯盟加強取締「外部物質」，然而宣布這項消息後，柯爾的轉速比起平均下滑、表現失常，當時唐納森公開說道：「在4名小聯盟球員遭禁賽10場後，柯爾的轉速下降了，是巧合嗎？這可能嗎？我不知道，也許吧。」

洋基王牌柯爾。（美聯社）

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