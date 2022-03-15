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MLB》向億萬富翁老闆施壓！ 塞揚強投宣布重大決定

2022/03/15 09:58

德葛隆現身春訓營。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕曾連莊2018-19賽季塞揚獎的大都會強投德葛隆（Jacob deGrom），今天宣布要在今年賽季結束後逃脫合約。外媒認為，此舉顯然是在向與他洽談延長合約態度不冷不熱的大都會球團施壓。

大聯盟官網報導，33歲德葛隆今天在佛州的大都會春訓基地表示，本賽季結束後要跳脫合約，也決定不會在本賽季進行續約談判。「逃脫合約是棒球商業的一部分，我會在休賽季期間與大都會保持聯繫，但我不希望本賽季被延期談判打斷。」《nj.com》報導，這是德葛隆的重大決定。

德葛隆在2019年3月和大都會簽下5年1.375億美元合約，包含2022年賽季的逃脫選項，如果不逃脫，可以保障到2023年球季，另外2024年還有3250萬美元的球隊選擇權。最多可以達到6年1.7億美元。

德葛隆去年季前便與大都會有過續約談判但沒有成功，他開季後拿下7勝2敗，防禦率1.08成績證明自己的身手，不過健康因素導致他只出賽15場、投92局，下半季後就一球未投。大都會在今年季前大手筆用3年1.3億美元簽下另一名王牌薛哲（Max Scherzer）。

美媒《CBS Sports》報導，這個價碼或許就是德葛隆追求的目標。而大都會的億萬富翁老闆柯恩（Steve Cohen）也公開表示願意超過奢侈稅線。

德葛隆今天也表示自己手臂狀況很好，展現出想要完整出賽的決心，「我已經準備好先發30場。」

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