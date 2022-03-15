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NBA》湖人首節就寫史上最難堪紀錄 詹姆斯氣到在場上飆罵（影音）

2022/03/15 14:36

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨慘輸太陽的湖人今在主場迎戰暴龍，首節就被對方菜鳥巴恩斯（Scottie Barnes）下馬威，終場以103：114敗下陣來，吞下近5場的第4敗，明星賽後僅拿下2勝。

巴恩斯今一開賽就手感發燙，單節轟下15分，比湖人該節團隊12分還多，紫金大軍首節13次外線出手全數落空，創下聯盟史上首節三分球最多次出手不進的紀錄。

首節打完就陷入超過20分落後的湖人，整場一路苦追，最終以11分差落敗。詹姆斯（LeBron James）甚至在第二節打出火氣，在該節尾聲一人與暴龍三名球員在籃下爭搶籃板失敗，還被吹犯規，讓他氣得對著隊友大吼。

詹姆斯今拿下30分9籃板，明星賽後湖人的兩勝，都靠他一人獨拿至少50分才贏球；魏斯布魯克（Russell Westbrook）此役進帳14分8籃板、替補上陣的霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）拿下20分。

暴龍先發全員得分上雙，除巴恩斯拿下21分9籃板外，特倫特（Gary Trent Jr.）繳全隊最高28分、西亞卡姆（Pascal Siakam）進帳27分11籃板、范維利特（Fred VanVleet）11分7籃板7助攻。

巴恩斯。（今日美國）

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