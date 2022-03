NBA》湖人首節就寫史上最難堪紀錄 詹姆斯氣到在場上飆罵（影音）

詹姆斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昨慘輸太陽的湖人今在主場迎戰暴龍,首節就被對方菜鳥巴恩斯(Scottie Barnes)下馬威,終場以103:114敗下陣來,吞下近5場的第4敗,明星賽後僅拿下2勝。

巴恩斯今一開賽就手感發燙,單節轟下15分,比湖人該節團隊12分還多,紫金大軍首節13次外線出手全數落空,創下聯盟史上首節三分球最多次出手不進的紀錄。

首節打完就陷入超過20分落後的湖人,整場一路苦追,最終以11分差落敗。詹姆斯(LeBron James)甚至在第二節打出火氣,在該節尾聲一人與暴龍三名球員在籃下爭搶籃板失敗,還被吹犯規,讓他氣得對著隊友大吼。

LeBron was visibly upset after the Lakers couldn't grab the rebound. pic.twitter.com/ZhDCKumiNT