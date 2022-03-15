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NBA》賽程太緊湊？快艇延長賽無力僅1中遭騎士擊退

2022/03/15 13:38

騎士力退快艇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇近期賽程緊湊，不但7天內打5場比賽，也完成了全聯盟最多的71場比賽，前一戰逆轉擊退活塞，今日背靠背作客騎士雖曾展現韌性，但拚戰到延長賽時似乎也已疲累，僅投進1球，終場以111：120吞敗。

前面三節打完騎士以87：81領先，決勝節前段騎士仍舊維持領先，甚至一度再擴大至9分，不過快艇靠著祖巴克（Ivica Zubac）及曼恩（Terance Mann）聯手打出9：0追平比分，剩下30.8秒快艇考菲（Amir Coffey）2罰中1再次追平106：106，雙方後續都未能再命中逼進延長賽，然而進入延長賽的快艇進攻毫無作為，10投僅1中，騎士終場就以120：111收勝。

先發主力R.傑克森（Reggie Jackson）和小莫里斯（Marcus Morris）本場休息，祖巴克全場攻下24分14籃板，曼恩18分10籃板，肯納德（Luke Kennard）14分，考菲19分，替補波士頓（Brandon Boston Jr.）11分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）10分。

騎士方面，莫布里（Evan Mobley）攻下生涯最高30分，葛蘭德（Darius Garland）24分13助攻，奧科羅（Isaac Okoro）20分，馬卡南（Lauri Markkanen）17分，替補洛夫（Kevin Love）13分，雷佛特（Caris LeVert）11分。

騎士力退快艇。（美聯社）

騎士力退快艇。（美聯社）

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