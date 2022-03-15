路跑》去年賽前爆肯亞選手確診 萬金石今年7國外選手提前入境

2022新北市萬金石馬拉松將於3月20日開跑。圖為往年活動照（新北市政府體育處提供）

〔記者周湘芸／新北報導〕2022新北市萬金石馬拉松邁入20周年，將於3月20日開跑，上屆因賽前出現一名肯亞選手確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），全數國外菁英選手皆被匡列接觸者無法參賽。體育處長洪玉玲表示，今年參賽國外選手共有7位，已於2月28日入境進行中央「14+7」檢疫規範，確保安全。

洪玉玲表示，2022新北市萬金石馬拉松約近1萬名選手參賽，今年賽事規範要求報名者需同步上傳至少1劑疫苗接種證明，經統計完成接種2劑者高達9成以上，賽事工作人員則要求盡量完成3劑疫苗接種，確保安全。

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針對去年有國外選手賽前確診，洪玉玲說明，今年賽事共有7位國外菁英選手，已於2月28日入境，並統一安排住宿地點，現於自主健康管理階段，至完賽前都將嚴格落實防疫不得鬆懈。另外，活動當天將設置防疫通道，採實聯制、體溫量測、手部消毒，增設洗手及消毒設施，賽道補給採單包裝提供，賽前及完賽後要求選手配戴口罩。

另外，2022新北市萬金石馬拉松適逢20周年，3月17日至20日結合選手領物資，在新莊體育館舉辦「GO派 新北運動城市派對」，邀請衝浪、滑板、單車、機車越野等運動領域的玩家進行展示及互動體驗，現場還有探索集章活動，只要在館內攤位完成指定任務，即可體驗VR體感遊戲及參加抽獎。

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