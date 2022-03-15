HBL》最強高中生陳將双挑戰T1職籃？光復教練這麼說

最強高中生陳將双（右）未來去向受矚目。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「最強高中生」陳將双率領光復高中贏得隊史首座HBL男甲冠軍盃後，接下來去向備受各方矚目，教練陳定杰今日透露，愛將目前有3個選項，其中就包括T1職籃聯盟，消息一出引發各界熱議。

「我們希望他有最好的未來規畫，目前暫定有3個選擇。」陳世杰表示，19歲的陳將双已經完成現階段目標，拿下HBL冠軍、冠軍戰MVP、人氣王等殊榮，接下來考慮升大學打UBA、回美國繼續深造，或者報名T1第2年選秀先打職籃，畢竟運動員黃金生涯寶貴，這段時間絕對不能浪費，「他大學應該就從世新、政大這兩間來挑；或者考慮再出國爭取美國NCAA大學機會；當然，也要等國內職籃球隊來談，他會跟家人討論後再做決定。」

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爸爸泰雅族、媽媽為布農族，2002年10月16日出生的陳將双，來自台中志佳陽「環山部落」，身高187公分、身手全面且球感成熟穩健，也是台灣首位錄取美國名將橡樹山高中（Oak Hill Academy）的新世代。

陳定杰解釋，其實去年陳將双因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情返台，當時就已經有多支職籃球隊積極洽談，「因為PLG選秀要年滿20歲，他如果要先打職籃的話，就T1（選秀滿19歲）的規定比較適合，當然我們都持開放態度，歡迎有興趣的球隊和他經紀人接觸。」

光復高中教練陳定杰。（記者梁偉銘攝）

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