晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》最強高中生陳將双挑戰T1職籃？光復教練這麼說

2022/03/15 14:51

最強高中生陳將双（右）未來去向受矚目。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「最強高中生」陳將双率領光復高中贏得隊史首座HBL男甲冠軍盃後，接下來去向備受各方矚目，教練陳定杰今日透露，愛將目前有3個選項，其中就包括T1職籃聯盟，消息一出引發各界熱議。

「我們希望他有最好的未來規畫，目前暫定有3個選擇。」陳世杰表示，19歲的陳將双已經完成現階段目標，拿下HBL冠軍、冠軍戰MVP、人氣王等殊榮，接下來考慮升大學打UBA、回美國繼續深造，或者報名T1第2年選秀先打職籃，畢竟運動員黃金生涯寶貴，這段時間絕對不能浪費，「他大學應該就從世新、政大這兩間來挑；或者考慮再出國爭取美國NCAA大學機會；當然，也要等國內職籃球隊來談，他會跟家人討論後再做決定。」

爸爸泰雅族、媽媽為布農族，2002年10月16日出生的陳將双，來自台中志佳陽「環山部落」，身高187公分、身手全面且球感成熟穩健，也是台灣首位錄取美國名將橡樹山高中（Oak Hill Academy）的新世代。

陳定杰解釋，其實去年陳將双因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情返台，當時就已經有多支職籃球隊積極洽談，「因為PLG選秀要年滿20歲，他如果要先打職籃的話，就T1（選秀滿19歲）的規定比較適合，當然我們都持開放態度，歡迎有興趣的球隊和他經紀人接觸。」

光復高中教練陳定杰。（記者梁偉銘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。