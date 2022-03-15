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網球》遭烏克蘭女婿擊垮 俄羅斯梅總：邁阿密再討回球王

2022/03/15 14:54

梅德維夫（右）與蒙菲爾斯賽後致意。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在印地安泉第3輪爆冷輸給「烏克蘭女婿」蒙菲爾斯（Gael Monfils），確定在當了三週世界球王之後，下週寶座將再還給喬科維奇，不過梅德維夫賽後發願：「我還有邁阿密大師賽，再試著把球王討回來。」

來自法國的蒙菲爾斯的妻子正是烏克蘭一姊絲薇托莉娜（Elina Svitolina），她今天也在場邊見證老公逆轉擊敗球王的戲碼。

梅德維夫賽後說：「人生當中當過一個禮拜的世界第一，跟永遠沒有達到過，哪一個比較好？我想還是登頂過比較好，我會試著在邁阿密拿回它，我在邁阿密感覺比較好，可以更有動力。」

「我總是說，當我打出我最好的網球，要擊敗我真的很難，」梅德維夫賽後告訴媒體：「但這是網球最艱難的部分，要一次又一次地重現最好的網球。這就是『三巨頭』不真實的地方，因為無論在何種條件下，無論在何種場地上，他們總是能贏得一些瘋狂的比賽。我需要努力做得更好。」

「有些人在前100名或前10名中停留了很長時間，有些人則沒有。我認為在你的職業生涯中擁有這樣的紀錄絕對是一件好事。」

獲勝的蒙菲爾斯將在16強對上西班牙18歲新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）。今天除了第1種子梅德維夫之外，包括第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、13種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、第8種子魯德（Casper Ruud）等人也都落馬無緣16強。

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