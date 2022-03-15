HBL》南山奪亞對教練過意不去 宋昕澔一度失眠

南山宋昕澔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕南山高中在HBL冠軍戰以57：59不敵光復高中，連2年都以亞軍坐收，高三頭號戰將宋昕澔坦言，其實當晚有點睡不著，到3點才入眠，對教練有點過意不去，但已經努力過了，會接受事實。

今年矢志率隊重返榮耀，打出爭冠氣勢的南山卻在最後一步失利，未能成功雪恥，讓全隊悵然若失，宋昕澔今天出席全國小學籃球錦標賽表示，內心確實不好受，也很對不起教練，深夜回家難以入眠，但他沒有太多時間平復心情，因為隔天早上9點就到學校參加模擬考。

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光復「最強高中生」陳將双和南山宋昕澔等人出席全國小學籃球錦標賽開賽記者會。（記者吳孟儒攝）

攻守都有出色表現的宋昕澔，接下來將放眼未來戰場，畢業後會投入UBA大專聯賽，他透露，預計會報考政治大學和國立體大，也已與家人討論後續動向。

宋昕澔國小就愛打籃球，享受很純真的打球感覺，本來雙親還怕他太累希望他打消念頭，但他熬過刻苦訓練，並成功闖出名堂，從明仁國中一路打到南山高中，成為球隊不可或缺的主戰力，他也希望小球員在比賽時能夠盡全力，創造屬於自己的回憶。

光復「最強高中生」陳將双和南山宋昕澔等人出席全國小學籃球錦標賽開賽記者會。（記者吳孟儒攝）

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