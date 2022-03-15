全英賽》戴資穎世大運奪金曾交過手 比利時女將：祝我好運

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）





〔體育中心／綜合報導〕我國世界球后戴資穎穩居女單第一長達207週，超級1000系列全英公開賽明天點燃戰火，戴資穎尋求賽史第4冠。小戴首輪對手是世界排名36的比利時選手譚蓮妮，兩人雖然從未在世界羽球巡迴賽過招，但其實兩人曾在2017年世大運交過手。

戴資穎生涯連4年闖進全英賽決賽，在2017、2018年完成衛冕，2019年不敵中國一姐陳雨菲無緣挑戰3連霸，但在2020年甜蜜復仇、3度封后。小戴去年因賽程安排，並未參賽，她目前坐擁3座全英女單冠軍，與中國謝杏芳並列21世紀女單球員最多，只差一冠就能追平印尼傳奇名將王蓮香近28年來最多冠的紀錄。

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身為大會頭號種子的戴資穎，本屆首輪對手將是世界排名36的31歲比利時女將譚蓮妮，儘管兩人在世界羽球巡迴賽沒有任何對戰紀錄，不過兩人其實在2017年台北世大運對戰過，當時戴資穎以21： 12、21：11擊敗譚蓮妮，成功晉級四強，最後也為台灣留下女單金牌。

31歲的譚雅妮曾代表比利時出征倫敦、里約和東京奧運，而她除了是一名羽球選手之外，同時也具有牙醫師資格。對於本屆全英賽之旅，譚雅妮在個人社群網站上貼文表示，「祝我好運吧！」

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