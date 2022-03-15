晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》雲豹連勝驚喜連連 太陽桑尼美豔愛妻超吸睛

2022/03/15 16:47

老將張智峰再戰籃壇。（T1提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕T1上週六大驚奇中，本季首度爆冷二連勝的桃園雲豹就囊括一半，陣中土洋三大戰將張智峰、狄安森（Caelan Tiongson）和戴維斯（Deyonta Davis）各自發揮精彩，成為球迷關注的焦點話題。

驚奇一：40歲「馴獸師」張智峰再戰籃壇加盟雲豹，原以為僅扮演精神領袖，沒想到他不改「拼命三郎」球風，上場時間不斷飆高，本季至今6戰，場均出賽時間來到全隊最高的35分44秒，張智峰說：「老實說，我也沒想到要打這麼久，也沒想到我的身體居然還撐得住，還是希望隊上的年輕球員能趕快成長，大家一起幫助球隊。」

驚奇二：雲豹上週六主場迎戰台灣啤酒英熊，終場前5分41秒，還以80：85落後，陣中帥哥亞洲外援狄安森（Caelan Tiongson）緊要關頭挺身而出，最後3分43秒內獨拿10分，助雲豹一舉扭轉戰局，奪下主場首勝。美菲混血的狄安森，帥氣外型瘋狂圈粉，如今又挺身建功，再次證明他絕不是只靠臉吃飯。

驚奇三：雲豹洋將中鋒戴維斯（Deyonta Davis）總是睡眼惺忪模樣，被許多球迷戲稱超像賽車電玩《跑跑卡丁車》裡的角色「睏寶」，上週五主場迎戰高雄全家海神，面對217公分「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas），戴維斯沒居下風，全場狂送6記麻辣鍋，改寫自己保持的聯盟單場最多阻攻紀錄，雖然雲豹最終惜敗，他強攻26分、21籃板、3助攻、3抄截和6阻攻的恐怖數據，表現絲毫不輸2月最佳外援庫薩斯，本季戴維斯也以場均3.7阻攻，穩居聯盟火鍋王。

驚奇四：挾著SBL二連霸氣勢進軍T1，台啤英熊被視為奪冠大熱門，近期卻陷低潮，近8戰竟吞5敗，排名跌落至聯盟第4，落後龍頭高雄海神3.5場勝差。上週六作客桃園雲豹，英熊不僅球衣出包，導致比賽延後1個半小時，還因一哥蔣淯安輪休爆冷輸球，送給雲豹主場首勝。

驚奇五：面對現今「大三分」潮流，傳統組織控衛不再吃香，但高雄海神亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）仍靠著精妙傳球，扮演舉足輕重角色，包括上週日作客台中葳格太陽，繳出10分、4籃板、15助攻、2抄截的雙十演出，僅差1助攻就追平自己保有的聯盟單場最多16助攻紀錄。

洋將桑尼家庭和樂令人稱羨。（T1提供）

驚奇六：臺中太陽本季因找來巴勒斯坦傳奇球星桑尼（Sani Sakakini）助拳，表現漸入佳境，桑尼全能身手也被譽為聯盟本季最強洋將。上週主場二連戰，太陽1勝1敗，桑尼場均26分、15籃板、4助攻，場邊老婆魯比（Rubi Habash）和可愛兒子也總成為轉播焦點，擁有名模外貌的她，其實也是籃球高手，曾擔任約旦女籃國家隊隊長，和老公就在約旦聯賽相識相戀。不僅球技出眾，魯比也因姣好外型參與安曼時尚週模特兒大賽，個人IG粉絲數多達2.2萬人，隨著桑尼再度來台征戰，魯比也帶著寶貝兒子愛相隨，一家和樂令人稱羨。

太陽桑尼美豔愛妻場邊吸睛。（T1提供）

　　　　

　　　　　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。