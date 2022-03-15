T1》雲豹連勝驚喜連連 太陽桑尼美豔愛妻超吸睛

老將張智峰再戰籃壇。（T1提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕T1上週六大驚奇中，本季首度爆冷二連勝的桃園雲豹就囊括一半，陣中土洋三大戰將張智峰、狄安森（Caelan Tiongson）和戴維斯（Deyonta Davis）各自發揮精彩，成為球迷關注的焦點話題。

驚奇一：40歲「馴獸師」張智峰再戰籃壇加盟雲豹，原以為僅扮演精神領袖，沒想到他不改「拼命三郎」球風，上場時間不斷飆高，本季至今6戰，場均出賽時間來到全隊最高的35分44秒，張智峰說：「老實說，我也沒想到要打這麼久，也沒想到我的身體居然還撐得住，還是希望隊上的年輕球員能趕快成長，大家一起幫助球隊。」

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驚奇二：雲豹上週六主場迎戰台灣啤酒英熊，終場前5分41秒，還以80：85落後，陣中帥哥亞洲外援狄安森（Caelan Tiongson）緊要關頭挺身而出，最後3分43秒內獨拿10分，助雲豹一舉扭轉戰局，奪下主場首勝。美菲混血的狄安森，帥氣外型瘋狂圈粉，如今又挺身建功，再次證明他絕不是只靠臉吃飯。

驚奇三：雲豹洋將中鋒戴維斯（Deyonta Davis）總是睡眼惺忪模樣，被許多球迷戲稱超像賽車電玩《跑跑卡丁車》裡的角色「睏寶」，上週五主場迎戰高雄全家海神，面對217公分「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas），戴維斯沒居下風，全場狂送6記麻辣鍋，改寫自己保持的聯盟單場最多阻攻紀錄，雖然雲豹最終惜敗，他強攻26分、21籃板、3助攻、3抄截和6阻攻的恐怖數據，表現絲毫不輸2月最佳外援庫薩斯，本季戴維斯也以場均3.7阻攻，穩居聯盟火鍋王。

驚奇四：挾著SBL二連霸氣勢進軍T1，台啤英熊被視為奪冠大熱門，近期卻陷低潮，近8戰竟吞5敗，排名跌落至聯盟第4，落後龍頭高雄海神3.5場勝差。上週六作客桃園雲豹，英熊不僅球衣出包，導致比賽延後1個半小時，還因一哥蔣淯安輪休爆冷輸球，送給雲豹主場首勝。

驚奇五：面對現今「大三分」潮流，傳統組織控衛不再吃香，但高雄海神亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）仍靠著精妙傳球，扮演舉足輕重角色，包括上週日作客台中葳格太陽，繳出10分、4籃板、15助攻、2抄截的雙十演出，僅差1助攻就追平自己保有的聯盟單場最多16助攻紀錄。

洋將桑尼家庭和樂令人稱羨。（T1提供）

驚奇六：臺中太陽本季因找來巴勒斯坦傳奇球星桑尼（Sani Sakakini）助拳，表現漸入佳境，桑尼全能身手也被譽為聯盟本季最強洋將。上週主場二連戰，太陽1勝1敗，桑尼場均26分、15籃板、4助攻，場邊老婆魯比（Rubi Habash）和可愛兒子也總成為轉播焦點，擁有名模外貌的她，其實也是籃球高手，曾擔任約旦女籃國家隊隊長，和老公就在約旦聯賽相識相戀。不僅球技出眾，魯比也因姣好外型參與安曼時尚週模特兒大賽，個人IG粉絲數多達2.2萬人，隨著桑尼再度來台征戰，魯比也帶著寶貝兒子愛相隨，一家和樂令人稱羨。

太陽桑尼美豔愛妻場邊吸睛。（T1提供）

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