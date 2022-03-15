WTT大滿貫》3連勝法國組合 林昀儒／鄭怡靜明晚爭冠

林昀儒和鄭怡靜聯手闖進混雙決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒鄭怡靜，今天下午在WTT新加坡大滿貫賽混雙4強戰，以3:1擊退世界排名第二的法國組合萊貝松/袁嘉楠，率先闖進明晚的決賽，也締造對戰3連勝。

世界排名高居第一的林鄭配，去年在WTT 球星挑戰賽杜哈站決賽及東京奧運銅牌戰，兩度擊敗萊貝松/袁嘉楠。

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3月初的WTT挑戰賽馬斯開特站，當時鄭怡靜改和新秀黎昕祐搭配，在8強戰也以直落三解決這對法國搭檔。

林鄭配首局以4:1強勢開局，雖然一度被追到7平，關鍵時刻，鄭怡靜連續兩記接發球大膽正手搶攻得手，以11:8先馳得點。

次局，林鄭配採持續加壓的攻擊策略，逼得對手失誤橫生，11:5再下一城。

林昀儒和鄭怡靜聯手闖進混雙決賽。（取自WTT官網）

第3局，林鄭配失誤增多，開局就陷入2:5落後，但在6:9時，林昀儒和鄭怡靜在多拍相持來回打出不少精彩好球，反倒以10:9率先聽牌，可惜在錯過1個賽末點後，以10:12失掉本屆大滿貫賽第1局。

還好，林鄭配很快調整心態，第4局以4:1開局後，很快取得9:5領先，法國組合也沒鬆手，袁嘉楠接發球主動上手連拿3分，追成9:8，也迫使林鄭配叫暫停。

恢復比賽後，鄭怡靜回球幸運擦網，萊貝松勉強把球吊高，被林昀儒重扣一板，林鄭配10:8再度出現賽末點，法國組合雖救回1球，最後袁嘉楠正手攻擊失誤，林鄭配順利晉級冠軍戰。

另一場四強戰，由世錦賽冠軍中國王楚欽/孫穎莎迎戰香港的黃鎮廷/杜凱琹。

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