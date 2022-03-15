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MLB》不必向台、日「求職」後 哈波堅信費城人會有大補強

2022/03/15 17:48

之前因為陷入封館僵局，哈波兩度在個人IG動態貼出自己換穿日職讀賣巨人及中職中信兄弟的球衣。（圖片取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在月初連續向日本、台灣職棒的兩波「求職」後，費城人強打哈波因為大聯盟已結束封館，如今可以開心向春訓基地報到，今天也坐在休息室受訪暢聊對球隊的期許，不必再為自己沒球打而傷腦筋，可以好好為球隊補強發出建言。

之前因為陷入封館僵局，哈波兩度在個人IG動態貼出自己換穿日職讀賣巨人及中職中信兄弟的球衣，接連向巨人球團和目前擔任兄弟二軍投手教練的王建民「喊話」，也引起美、日、台媒爭相報導。如今在大聯盟11日宣布和球員工會達成新版勞資協議共識後，不但球員已陸續向春訓基到報到，各隊補強自由球員的新聞也沒斷過。

29歲的哈波在2019年季前和費城人簽下13年3.3億美元超大合約，如今在個人第4個費城人球季可望打好打滿之際，當然可以拋開之前向亞洲職棒問路的玩笑話，專心準備春訓及19日起就要展開的熱身賽。只是費城人在哈波待的前三個球季都沒打進季後賽，目前的補強動作也不夠多，則讓媒體記者好奇這位去年國聯MVP對此事的看法。

「我認為我們還沒結束（指補強）。」哈波認為以球隊目前還有大約3000至3500萬美元的預算空間，才會達到2.3億美元奢侈稅的門檻來看，勢必還會進行更多的補強，「我認為會一路補強到2.3億美元（亦即奢侈稅的起徵點）。」

哈波知道球團在去年封館前已簽下終結者克納貝爾及工具人卡馬戈，在結束封館後也和右投法米利亞、左投韓德和外野手耶雷拉達成共識，但他知道這還不夠，「自由市場還有很多好手!」

「像是史瓦伯、尼奇（卡斯泰拉諾斯）、KB（布萊恩），都是可以幫助球隊贏球、強化打線的球員。」哈波點出的這些外野強棒，都是費城人現階段可以爭取的好手。

只是大聯盟官網記者也忍不住提問，若費城人「空手而回」是否會讓他失望?哈波則表示自己相信球隊一定會有所作為，也認為不必打電話或傳簡訊給總經理唐布洛斯基和其他高層，「我想他們一定知道的，對吧?他們必然曉得我們休息室需要的球員，現在自由市場還有很多真的、真的很好的球員。」

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