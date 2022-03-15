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摔跤》不滿體壇抵制俄羅斯！ 普廷親密好友嗆：慘無人道

2022/03/15 20:43

俄羅斯摔跤協會會長馬米亞什維利（左）。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，全球體壇齊聲撻伐，各單項國際總會紛紛禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽，但近來也有不少俄國體壇人士發聲反擊，抗議制裁行為，繼花滑傳奇女將羅德妮娜（Irina Rodnina）後，俄羅斯摔跤協會會長馬米亞什維利（Mikhail Mamiashvili）也開砲。

俄羅斯砲火摧殘烏克蘭，為譴責俄羅斯開戰行為，國際奧會（IOC）登高一呼，建議所有國際單項運動組織禁止俄羅斯與白俄羅斯的運動員參賽，接著國際籃球總會（FIBA）、國際桌球總會（ITTF）、國際足總（FIFA）、世界羽聯（BWF）、國際滑冰聯盟（ISU）、國際角力總會（UWW）等許多單項運動賽事紛紛響應抵制，俄羅斯變成體壇孤兒。

由於摔跤在俄羅斯是興盛的運動，但因國際角力總會跟進抵制，俄羅斯選手無法參賽，對此據俄媒《Match TV》報導，該國摔跤協會會長馬米亞什維利在莫斯科召開記者會，對體壇的抵制表示強烈不滿。

馬米亞什維利氣憤說道：「國際奧會沒能承受政治壓力，顯然的，關於我們的運動員遭禁賽的決定是慘無人道的，我們所有人都滿懷悲痛，關注著現在發生的事情。」

現年58歲的馬米亞什維利，曾在1988年漢城奧運中量級摔跤項目奪下金牌，據日媒報導，他也是俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的親密好友。

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