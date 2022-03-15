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NBA》四年前差點葬身火海 金塊新秀將生涯獻給已逝親人

2022/03/15 20:50

海蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今日對決七六人的比賽金塊靠著年僅21歲的新秀海蘭德（Bones Hyland）扮演奇兵，在第四節飆進4記關鍵三分彈，全場挹注21分，幫助金塊以114：110擊敗七六人。而在賽前，海蘭德在場邊向前來觀賽、當年拯救他性命的消防員與急救人員致謝，畫面令人為之動容。

2018年，當時海蘭德的家陷入火海，情急之下，海蘭德只好直接從二樓往外跳以便逃生，此舉也造成他的髕骨肌腱撕裂，幸虧消防人員及時趕到現場，得以讓海蘭德與哥哥保住了小命。然而他的表親與祖母卻沒能逃出火海，不幸罹難。

海蘭德賽後受訪被問及此事，忍不住流下眼淚，一度無法回答。隨後他整理好情緒並表示，他將他的一生和籃球生涯，獻給當年將他從那場悲劇中救出的急救人員，以及因意外所痛失的親人們，「我只想帶著喜悅上場，打出風格，盡全力做我自己。」

海蘭德出生於美國德拉瓦州的威明頓，離費城僅不到50公里的車程。根據海蘭德描述，此役有多達6、700名家鄉的親朋好友前來觀賽。而他也希望以自己當作典範，影響更多下個世代的小朋友，「我就是那種想做給後輩看的孩子，告訴他們也能像我一樣站在今天的位置。」

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