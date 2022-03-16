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MLB》預測天使新賽季上看90勝 美媒點出晉級季後賽關鍵

2022/03/16 06:51

天使新賽季被看好有機會上看90勝。（資料照，本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕天使去年戰績不佳，以77勝85敗排在分區倒數第二，連續7年無緣季後賽，美國知名運動網站《Bleacher Report》列出上季沒有闖進季後賽的20支球隊，撰文預測今年晉級的可能性，美聯年度MVP大谷翔平所屬的天使排名第5。

大聯盟封館僵局日前圓滿落幕，今年季後賽將會擴編為12隊，美聯、國聯都會再增加1個外卡名額，這也讓去年未打進季後賽的球隊機會大增，運動網站《Bleacher Report》針對上次未能入選的20支球隊進行預測排名。

大谷翔平和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）所屬的天使排在第5名，楚奧特、倫登（Anthony Rendon）等主力打者今年將傷癒歸隊，有望與大谷翔平、阿德爾（Jo Adell）和馬許（Brandon Marsh）組成聯盟數一數二的強力打線，不過前提是他們必須保持健康狀態，先發投手辛德加德（Noah Syndergaard）也是如此。最重要的是，大谷翔平能否像去年一樣，繳出史詩級的二刀流賽季。

內文指出，若是滿足上述條件的話，天使新賽季勝場數上看90勝，有機會搶下外卡名額，甚至衝擊美聯西區冠軍。此外，今年晉級季後賽機會比天使還高的分別是藍鳥、大都會和教士。

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