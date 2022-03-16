網球》俄國選手恐無緣溫布頓！除非表態譴責普廷

梅德維夫。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）剛在印地安泉網賽爆冷出局，除了跌下只坐短短3週的球王寶座，他與其餘俄國、白俄羅斯選手還面臨更大難題，除非公開表態譴責發動戰爭入侵烏克蘭的俄國總統普廷（Vladimir Putin），否則兩俄球員恐將被禁止參與今夏溫布頓錦標賽。

據英媒《iNEWS》報導，英國體育部長哈德爾斯頓（Nigel Huddleston）受訪時坦承，已與全英草地俱樂部討論相關問題，「我們正與各種運動賽事組織協商，除了不允許任何人懸掛俄國旗幟，我們還得確認，他（她）們不是普廷的支持者，並考慮更進一步要求，以獲得保證。」目前俄國、白俄羅斯已遭台維斯盃和聯邦盃禁賽，球員暫以中立身份參與職業賽，英國政府可能要求兩俄選手掛保證，不會支持這場侵略戰爭，哈德爾斯頓解釋：「細節較複雜仍在討論，尤其包括其他國家。若我們就此達成廣泛的全球共識，那就更好不過。」

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由於歐洲體壇抵制力道持續加重，目前情勢確實對梅德維夫等俄國選手不利，若他（她）們拒絕公開表達堅決反戰態度，屆時能否在這項歷史悠久的草地大滿貫賽事出擊？已經出現變數。

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