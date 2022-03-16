晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》俄國選手恐無緣溫布頓！除非表態譴責普廷

2022/03/16 06:53

梅德維夫。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）剛在印地安泉網賽爆冷出局，除了跌下只坐短短3週的球王寶座，他與其餘俄國、白俄羅斯選手還面臨更大難題，除非公開表態譴責發動戰爭入侵烏克蘭的俄國總統普廷（Vladimir Putin），否則兩俄球員恐將被禁止參與今夏溫布頓錦標賽。　

據英媒《iNEWS》報導，英國體育部長哈德爾斯頓（Nigel Huddleston）受訪時坦承，已與全英草地俱樂部討論相關問題，「我們正與各種運動賽事組織協商，除了不允許任何人懸掛俄國旗幟，我們還得確認，他（她）們不是普廷的支持者，並考慮更進一步要求，以獲得保證。」目前俄國、白俄羅斯已遭台維斯盃和聯邦盃禁賽，球員暫以中立身份參與職業賽，英國政府可能要求兩俄選手掛保證，不會支持這場侵略戰爭，哈德爾斯頓解釋：「細節較複雜仍在討論，尤其包括其他國家。若我們就此達成廣泛的全球共識，那就更好不過。」　

由於歐洲體壇抵制力道持續加重，目前情勢確實對梅德維夫等俄國選手不利，若他（她）們拒絕公開表達堅決反戰態度，屆時能否在這項歷史悠久的草地大滿貫賽事出擊？已經出現變數。　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。