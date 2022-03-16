MLB》交易不到10小時火速續約！ 勇士砸8年48億綁定歐森

歐森（右）簽下8年1.68億美元延長合約後與總管握手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在昨天透過4換1交易迎來運動家強打一壘手歐森（Matt Olson），不到10個小時後球團馬上以8年1.68億美元（約新台幣48億），附帶第9年2000萬球團選擇權的合約將這位在地球員綁住，此舉也基本宣告佛里曼（Freddie Freeman）不可能重返亞特蘭大。

佛里曼在去年隨著球隊一同奪下世界大賽冠軍，季末成為自由球員的他原本被許多媒體猜測會理所當然地續留，成為終身勇士人。然而在封館前雙方的談判不見起色，據傳勇士與佛里曼雙方的條件卡在合約年限，勇士只想給出5年約，而佛里曼要6年約。

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想不到封館結束後，勇士馬上發動交易，以兩位百大新秀：蘭利斯（Shea Langeliers）、外野手帕什（Cristian Pache），加上右投庫斯克（Ryan Cusick）與埃斯特斯（Joey Estes），換來還有2年控制權的歐森，也意味著佛里曼重返勇士隊的機會近乎為零。

今天勇士再加碼以8年1.68億美元的長約綁住歐森，前兩年歐森的薪水為1500萬與2100萬，接下來6年均薪為2200萬美元，2030年球團還擁有1年2000萬美元的選擇權可以將他留下，而歐森也將會捐助1680萬美元給亞特蘭大的基金會。

歐森坦言，簽下這張合約對他來說是個很快就能做好的決定，「很明顯，這隊才剛拿下世界大賽冠軍，而且還有很棒的年輕核心。這是我的家鄉而我的家人也住在亞特蘭大。」

勇士在最近幾年的長約都簽得相當精準，先前他們就與年輕的外野好手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）簽下8年1億美元續約，後續再與明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）簽下7年價值3500萬美元的延長合約，如今再以6年1.68億綁住歐森，三張合約加起來才3.03億美元，甚至比教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的3.4億美元還要少。

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