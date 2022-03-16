晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》交易不到10小時火速續約！ 勇士砸8年48億綁定歐森

2022/03/16 07:34

歐森（右）簽下8年1.68億美元延長合約後與總管握手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在昨天透過4換1交易迎來運動家強打一壘手歐森（Matt Olson），不到10個小時後球團馬上以8年1.68億美元（約新台幣48億），附帶第9年2000萬球團選擇權的合約將這位在地球員綁住，此舉也基本宣告佛里曼（Freddie Freeman）不可能重返亞特蘭大。

佛里曼在去年隨著球隊一同奪下世界大賽冠軍，季末成為自由球員的他原本被許多媒體猜測會理所當然地續留，成為終身勇士人。然而在封館前雙方的談判不見起色，據傳勇士與佛里曼雙方的條件卡在合約年限，勇士只想給出5年約，而佛里曼要6年約。

想不到封館結束後，勇士馬上發動交易，以兩位百大新秀：蘭利斯（Shea Langeliers）、外野手帕什（Cristian Pache），加上右投庫斯克（Ryan Cusick）與埃斯特斯（Joey Estes），換來還有2年控制權的歐森，也意味著佛里曼重返勇士隊的機會近乎為零。

今天勇士再加碼以8年1.68億美元的長約綁住歐森，前兩年歐森的薪水為1500萬與2100萬，接下來6年均薪為2200萬美元，2030年球團還擁有1年2000萬美元的選擇權可以將他留下，而歐森也將會捐助1680萬美元給亞特蘭大的基金會。

歐森坦言，簽下這張合約對他來說是個很快就能做好的決定，「很明顯，這隊才剛拿下世界大賽冠軍，而且還有很棒的年輕核心。這是我的家鄉而我的家人也住在亞特蘭大。」

勇士在最近幾年的長約都簽得相當精準，先前他們就與年輕的外野好手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）簽下8年1億美元續約，後續再與明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）簽下7年價值3500萬美元的延長合約，如今再以6年1.68億綁住歐森，三張合約加起來才3.03億美元，甚至比教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的3.4億美元還要少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。