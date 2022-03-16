MLB》拒談與天使續約細節！ 大谷翔平專注再進化

大谷翔平目前已經在美國展開春訓。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在去年球季剛寫下驚人的二刀流紀錄並拿下美聯全票MVP的殊榮，不過他對此並不滿足，在今天受訪時他透露自己還想要變得更好，且不願多談有關與天使球團續約的細節。

打者大谷翔平上季敲出46轟、打擊三圍.257/.372/.592，擊出26支二壘安打與8支三壘安打還有26次盜壘成功；投手大谷翔平則拿下9勝2敗，防禦率3.18，130.1局投球送出156K，生涯首度入選明星賽，整季締造諸多歷史記錄，季末也收下許多榮耀。

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但大谷翔平卻不滿足，他在受訪時表示自己今年還要變得更好，同時他也拒絕談論自己是否收到延長合約報價，表示將會交給經紀人全權處理：「春訓正在進行中，所以我試著不要真的去想那個東西...我試著專注於這個賽季，不論談判發生在季中或者沒有發生，都取決於我的經紀人。」大谷翔平在2023年才會成為自由球員，因此球團與他都還有很多時間能夠進行談判。

大谷翔平在上個賽季雖然已經締造如此驚人成就，但他在受訪時仍不斷重申，他僅有一個球季繳出這樣的表現，他相信自己在投打兩端都能更進步：「我認為我不能跟去年做出一樣的事情...我要變得更好。要讓技巧變得更卓越，我還有空間可以進步。身體方面，我覺得我比去年更加強壯，所以這是個好的開始。」

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