晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「比過往更加飢渴」 史塔西狂讚大谷翔平：不可思議

2022/03/16 08:48

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平上個賽季的優異表現讓他以投、打兩種身分皆入選了年度MLB陣容，但他不以此為滿足，本季還打算精進自己的控球，好讓自己的表現能更上層樓。

大谷翔平去年上下半季的投球表現判若兩人，上半季他67局保送35人，下半季63.1局僅保送9個人，他也表示控球會是本季要專注的部分：「被打安打我沒辦法控制，但保送對手可以。我去年下半季將球控制在好球帶附近的水準（比上半季）更好，所以我試著維持這個感覺到新球季開始後。」

至於該如何保持控球的手感？大谷翔平表示訓練方式跟去年差不多，他在休賽季前往位於亞利桑那的Driveline訓練中心，在2月初時更已經跟捕手史塔西（Max Stassi）練投，而史塔西也被他的表現給震懾。史塔西回憶：「我接了幾次的牛棚練投，他看起來不可思議。你不能對他設限，他比過往還要飢渴。我知道他想要在比賽中投得更長，我認為今年會是他另一個不可思議的一年。」

本季大谷翔平的出賽方式預計也會跟去年一樣，天使隊在大谷翔平能夠出賽時會保持著6人的先發輪值，其他時候大谷翔平就會做為指定打擊出賽，而在去年他偶爾也會在自己先發的時候擔任打者。

天使總教練梅登（Joe Maddon）受訪時透露，希望能有新規則讓大谷翔平可以在他投球任務結束後繼續留在場上，特別是因為現在兩個聯盟都已經採指定打擊制：「我希望這可以發生。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。