MLB》「比過往更加飢渴」 史塔西狂讚大谷翔平：不可思議

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平上個賽季的優異表現讓他以投、打兩種身分皆入選了年度MLB陣容，但他不以此為滿足，本季還打算精進自己的控球，好讓自己的表現能更上層樓。

大谷翔平去年上下半季的投球表現判若兩人，上半季他67局保送35人，下半季63.1局僅保送9個人，他也表示控球會是本季要專注的部分：「被打安打我沒辦法控制，但保送對手可以。我去年下半季將球控制在好球帶附近的水準（比上半季）更好，所以我試著維持這個感覺到新球季開始後。」

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至於該如何保持控球的手感？大谷翔平表示訓練方式跟去年差不多，他在休賽季前往位於亞利桑那的Driveline訓練中心，在2月初時更已經跟捕手史塔西（Max Stassi）練投，而史塔西也被他的表現給震懾。史塔西回憶：「我接了幾次的牛棚練投，他看起來不可思議。你不能對他設限，他比過往還要飢渴。我知道他想要在比賽中投得更長，我認為今年會是他另一個不可思議的一年。」

本季大谷翔平的出賽方式預計也會跟去年一樣，天使隊在大谷翔平能夠出賽時會保持著6人的先發輪值，其他時候大谷翔平就會做為指定打擊出賽，而在去年他偶爾也會在自己先發的時候擔任打者。

天使總教練梅登（Joe Maddon）受訪時透露，希望能有新規則讓大谷翔平可以在他投球任務結束後繼續留在場上，特別是因為現在兩個聯盟都已經採指定打擊制：「我希望這可以發生。」

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