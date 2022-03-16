MLB》為什麼改披12號球衣？洋基游擊新同學幽默回應

凱納法利法。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基新任游擊手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在三天內歷經三隊才終於披上條紋衣，他在入隊後除把鬍子剃得一乾二淨，還立刻展現忠誠度，稱自己「從小就是洋基迷。」

2020年三壘金手套得主凱納法利法去年在游擊區守了156場，但在遊騎兵陸續網羅席格（Corey Seager）、希米恩（Marcus Semien）後，他的名字就不斷捲進交易傳聞。

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不過凱納法利法提到，春訓開始前兩天還接到球團通知說自己會是開季三壘手，不料沒多久後就被先被送到雙城、隔一天再於五人大交易中來到洋基，「其實滿有趣的，好像連兩天經歷『開學第一天』。」

下週就要滿27歲的凱納法利法被交易後就馬上於推特表露興奮之情、發文表示一直都想與基特（Derek Jeter）看齊，不久後又上傳自己刮鬍子的影片，迫不及待向新東家展現決心。

來自夏威夷的凱納法利法稱自己從小就是洋基迷，「我從來沒有告訴其他隊，你總不能在其他球隊還說自己想要成為洋基人，我就是埋頭苦幹。而我對於有這個機會能來到這裡感到自豪。」

凱納法利法對於洋基隊史傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）、賈里格（Lou Gehrig）、曼森（Lou Gehrig）等人如數家珍，熟知這支球隊的輝煌歷史，在遊騎兵身披9號的他將改穿12號，被問及原因時幽默回應：「（幾乎）每個號碼都被退休了。」

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