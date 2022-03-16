網球》「我們也是人」大坂直美的眼淚讓梅德維夫再憶澳網失落一仗

梅德維夫（右）發表對大坂直美事件的看法。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本名將大坂直美日前在印地安泉遭場邊球迷怒罵「妳爛透了」，讓她不禁淚灑現場，網壇名將隨後也陸續被問及此事件，對此俄國名將梅德維夫（Daniil Medvedev）也發表自己的看法。

梅德維夫昨在印地安泉不敵法國好手蒙菲爾斯（Gael Monfils）止步32強，賽後被問及大坂被球迷鬧場的事件表現理解之情，也提到自己在今年年初在澳網的經驗。他當時在決賽面對西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），全場觀眾幾乎一面倒替對手加油，後來落敗後曾公開表達自己的心灰意冷。

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梅德維夫提到，自己沒有親眼看到這起事件，事後也沒有看影片，是從他人口中得知，所以不會做太深入的評論，「因為我沒有真正看到發生什麼事。」

不過這位俄國名將仍強調，自己非常能理解大坂直美的感受，「我在澳洲的時候感覺也不太好，可以感受到球迷們可能想說『你在搞什麼鬼？』而現場有數以萬計的球迷，他們什麼事情都可能做得出來。」

「我們也是人，我們會犯錯、會做出正確的決定，有時感覺很好、有時不然，所以基本上我可以理解她聽到那些話之後為什麼會有不好的感覺，我完全可以理解她的感受。」梅德維夫表示，「我沒親眼目睹現場，所以沒有太多可以說的，如果每個人都能保持心情穩定、不要生氣，人生會更簡單沒錯，但就像我也會生氣一樣，這一點我也可以做得更好。」

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