MLB》「我想要穿條紋球衣」 洋基賈吉再度向球隊喊話

賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在先前就透露自己想要續留洋基隊的念想，今天他再度於受訪時重申了這個願望，「我想要穿條紋球衣。」

賈吉希望能在開幕日前談好延長合約，「這是重要的一年，就像每一年一樣重要。我們今年有很多事情得關注，贏下分區、在紐約贏下世界大賽冠軍。我不想要讓延長合約這樣的事情困擾我一整年。」賈吉表示，若球隊沒有辦法在開幕前談好合約，那他希望在球季結束後再啟談判以免分心。

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洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示球團尚未與賈吉的代表進行延長合約談判，不過他們預計會在球季開始前進行：「我們的目的是...我們可以的話，希望他能夠回來。」、「就像所有事情一樣，不論是交易、自由市場都一樣，得要雙方達成共識。而要完成這個結果的唯一方式就是進行溝通，這些事情都會發生，而我們也會盡量保密，我們很高興他是洋基人，而且如果能夠讓他留在洋基更長的一段時間就更棒了。」

賈吉將會在4月年滿30歲，在2017-18年的眾多洋基年輕球員當中，賈吉顯然是比桑契斯（Gary Sanchez）、塞維里諾（Luis Severino）、柏德（Greg Bird）等人獲得了更大的成功，上個賽季他生涯第3度入選明星賽，並拿下生涯第2座銀棒獎。

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