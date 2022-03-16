MLB》紅雀開季傳壞消息 少年王牌、火球終結者肩膀都出狀況

紅雀佛雷爾提右肩出狀況已經進行檢查。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季因傷只投17場比賽的紅雀少年強投佛雷爾提（Jack Flaherty），今日傳出右肩有狀況且已經進行檢查，球團透露最快可能會在明天或後天才會得知佛雷爾提傷情的詳細資訊。

對紅雀來說壞消息也不只佛雷爾提，上個賽季在牛棚擔任終結者且表現不俗的前大物火球男雷耶斯（Alex Reyes）也有類似的傷況，他向大聯盟指出自己已經2天沒有投球，而且進行過右肩的核磁共振檢查，正等待結果出爐。

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佛雷爾提在上個賽季初表現驚人，開季奪下8連勝，原本有望生涯首度入選明星賽，想不到卻在5月底遭遇肩膀問題，直到8月才重新返回球場，該季總計累積17場比賽有15場先發，78.1局投球送出85K，拿下9勝2敗，防禦率3.22。

現在傳出傷勢對佛雷爾提來說無疑是巨大的打擊，2018年他就已經成為球隊輪值要角，該季獲得年度最佳新秀票選第5名的成績，2019年表現更是大躍進，主投33場先發拿下11勝8敗，防禦率2.75，季末在塞揚獎票選上獲得第4名，不過今年僅是他生涯第二個仲裁年，若未能與球隊達成薪資共識，那麼他的薪水將得上仲裁庭解決，上季佛雷爾提打贏薪資仲裁，年薪為390萬美元。

雷耶斯也透露自己右肩已經去照過核磁共振檢查。（資料照，SA TODAY Sports）

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