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HBL》淡商成史上唯一2度3連霸球隊 侯友宜 ：新北之光、加碼獎金

2022/03/16 11:00

新北市淡水商工女子組奪下HBL隊史第12冠，並成為唯一2度獲3連霸隊伍，新北市長侯友宜頒發獎勵金40萬元。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕HBL高中籃球甲級聯賽決賽13日落幕，新北市淡水商工女子組奪下隊史第12冠，為賽史上奪冠次數最多隊伍，並成為唯一2度獲3連霸隊伍；南山高中男子組獲亞軍；能仁家商及泰山高中男子組分別摘下季、殿軍殊榮，新北堪稱本屆HBL最大贏家。新北市長侯友宜今天在市政會議頒發獎勵金給淡水商工40萬元、南山高中20萬元。

侯友宜表示，新北市的年輕學子在球場上奮力拚戰，展現「永不放棄」的精神，就是新北之光，他指示教育局再加碼獎勵金，同時不論球賽輸贏，也要兌現請球員們吃牛排的承諾。

教育局長張明文指出，本學年度高中籃球甲級聯賽，新北市南山高中、能仁家商、泰山高中男籃及淡水商工女籃一路過關斬將、闖進總決賽，其中男籃自94學年度起連續17年打入冠軍戰，引領新北市學生籃球運動的熱血風潮。女子組冠軍戰淡水商工以87比79的分數擊敗北一女中，男子組南山高中則以57比59，以2分之差惜敗新竹市光復高中。

淡水商工女子籃球隊自82學年度成立後，期間創下11度奪冠的輝煌佳績，本季取得冠軍並不輕鬆，預賽與8強賽分別輸給陽明高中與北一女中，這2隊又成為淡商4強戰與冠軍戰的對手，淡水商工團隊奮戰，在最後2場比賽發揮實力，將隊史奪冠紀錄推進至12次，同時締造史無前例的2度3連霸新紀錄。

淡水商工校長于賢華表示，依照HBL傳統，完成3連霸球隊才可將冠軍錦旗永久留在校內，淡商共取得2面錦旗，未來將展示於校長室，鼓勵後輩朝下一個3連霸目標邁進。

MVP得主李恩芯說，3連霸之路不容易，從預賽到複賽，分別輸給陽明高中及北一女，不過隊員不氣餒，決賽前誓言將輸的分數加倍奉還，很高興終於達成目標。

南山高中男子籃球隊本學年是隊史第28度晉級HBL的4強決賽，過去曾拿下7座HBL冠軍獎盃，本季自預賽、複賽到準決賽，打出14連勝氣勢，在冠軍戰時一路緊咬比數，直到最後才以2分差與總冠軍失之交臂。

南山高中男籃教練許時清表示，球員的拚勁與不放棄的精神令人感動，希望下次奪得冠軍。中鋒吳志鍇說，雖然高中最後1年沒能為南山奪冠，但無論場上的拚勁或場下的態度，他從球場上學習到的遠超過冠軍。

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