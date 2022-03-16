MLB》被說長得像朴贊浩 道奇隊29歲投手回應了

道奇隊投手懷特（右）被認為神似朴贊浩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美韓混血的道奇隊投手懷特（Mitch White）曾因神似南韓強投朴贊浩引發熱議，他今在春訓基地接受韓媒採訪，表示自己也很清楚這件事。

29歲的懷特是第三代韓裔移民，父親為美國人、母親在1969年跟著家人移民到美國。他在2016年獲道奇第二輪指名，2020年8月完成初登板，去年出賽21場防禦率3.66。

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懷特今在亞歷桑納的道奇春訓基地接受韓媒《starnews》訪問，他稱全家包括外公在內都是道奇迷，最大的遺憾就是在外公離世後才踏上大聯盟殿堂，「但在天上看著我的他，一定會為身穿道奇球迷踏上投手丘的我感到驕傲。」

懷特黑髮濃眉又蓄鬍的外貌被認為神似第一位踏上大聯盟的南韓名將朴贊浩，這位擁有「高麗特急」之稱的強投當年旅美生涯也是從道奇開始；懷特今被南韓記者問起神似朴贊浩時面帶微笑時表示：「這件事我也很清楚。」他解釋：「在家人與親戚的聊天室裡，大家都常常說我像朴贊浩。」

朴贊浩在道奇待了8年，而懷特的生涯則剛要起步，今年應該還是會輪值與後援兩頭跑，他受訪時展現蓄勢待發的一面，「雖然因為封館春訓延宕了，但因為進行自主訓練的關係，現在的狀態非常好。」

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