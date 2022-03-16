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MLB》友愛之邦看上「老大」布萊恩 有望組MVP左右連拳？

2022/03/16 13:29

哈波與布萊恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕費城人在最近幾年離季後賽總是差臨門一腳，現在傳出他們休賽季可能會鎖定補強大咖野手，看上前MVP三壘手布萊恩（Kris Bryant）。

在今年成為自由球員的布萊恩，被討論的聲量一直都沒有四大游擊手與佛里曼（Freddie Freeman）等人高，近期也才稍微傳出洛磯水手兩隊可能追求他的傳言，不過今日又有資深記者透露，費城人正在認真追求布萊恩，希望能夠簽下他來補強野手陣容。

若布萊恩順利來到友愛之邦，將能與哈波（Bryce Harper）組成MVP連線，同時內外兼修的他有機會鎮守左外野，填補球隊失去麥卡琴（Andrew McCutchen）的空缺，或者是在年輕三壘手波姆（Alec Bohm）守備狀況不穩時擔任先發三壘手。

布萊恩上個賽季被小熊清倉大拍賣送往巨人，可惜在季後的國聯分區系列賽與道奇鏖戰5場不敵對手遭到淘汰，上季布萊恩稍微找回昔日重砲身手，敲出25轟，勝利貢獻值來到3.6，wRC+（標準化加權得分創造值）為高於聯盟平均的123。

近期費城人在自由市場上補強的面向多為牛棚，在封館前以1年1000萬美元簽下前明星後援克納貝爾（Corey Knebel），封館後又以兩張1年600萬美元合約簽下前國聯救援王法米利亞（Jeurys Familia）以及前美聯救援王韓德（Brad Hand）。

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