HBL》慶祝光復高中奪冠 林智堅請吃牛排、頒發140萬獎勵金

慶祝新竹市光復高中奪HBL冠軍、新竹市長林智堅今天中午請全隊吃牛排、並頒發史上最高額140萬獎勵金。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復高中勇奪竹市、也是校史首座高中籃球聯賽（HBL）甲級男子組冠軍，市長林智堅今天（16日）兌現賽前承諾，宴請全隊吃牛排，並頒出他上任後竹市單一賽事項目最高額獎勵金140萬，每個球員及教練可獲10萬元激勵獎金，肯定球員們在場上精采的表現，可鼓勵球員們再接再厲、把金盃永久留在新竹市。

林智堅今天中午宴請光復高中籃球隊，校長程曉銘、總教練陳定杰、助理教練李宇偉與12位球員全部出席，教練陳定杰也分享賽事心得，強調很多市的鼓勵，讓他們得以把HBL冠軍獎盃帶回新竹市，更從連續15年都由雙北市球員拿到冠軍獎盃的手中，把金盃帶回新竹市。

請繼續往下閱讀...

牛排會中也快問快答球員的默契，像問及球隊誰動作最慢，大家都有默契地指向全隊最高中鋒、身高超過2百公分的鄭名斈，至於誰收過最多球迷的告白，林智堅原以為會是陳將双或張俊生，結果大家同時指出吳可安，讓林智堅市長笑說「深藏不露！」、而誰打球最霸氣，大家則說是邱晨洋，場上球風犀利讓大家都稱讚。

林智堅說，為鼓勵、感謝光復小將，這次依據新竹市績優運動選手與教練獎勵金實施要點進行團隊專簽，頒發他上任後新竹市史上單一團隊最高獎金140萬元，這份破百萬的公文讓他非常開心，肯定光復籃球隊成軍不到6年，即拿下冠軍，鼓勵孩子享受比賽、沒有壓力，更期許冠軍旗幟續留新竹。

陳定杰教練分享，光復從第一次進小巨蛋很慌，到今年很肯定一定要前進小巨蛋打冠軍賽，這些都是不斷累積經驗的成果，提到冠軍賽，陳定杰坦言，並沒有十足把握能贏，因南山球隊歷史悠久、訓練有素，但他告訴大家，要相信自己、相信隊友，以及背負著新竹市民的期待。

林智堅說，除今天兌現賽前承諾請球員吃牛排，本週五晚上市府也會在巨城舉辦英雄之夜，並加碼「光復冠軍、週末吃雞」活動，將送出5千份雞排，與支持光復的球迷分享喜悅。，此外，也有其他店家熱情響應，除雞排店，還有甜點店、火鍋店等紛紛祭出各項優惠，來表達支持。

慶祝新竹市光復高中奪HBL冠軍、新竹市長林智堅今天中午請全隊吃牛排、並頒發史上最高額140萬獎勵金。（記者洪美秀攝）

慶祝新竹市光復高中奪HBL冠軍、新竹市長林智堅今天中午請全隊吃牛排、並頒發史上最高額140萬獎勵金。（記者洪美秀攝）

慶祝新竹市光復高中奪HBL冠軍、新竹市長林智堅今天中午請全隊吃牛排、並頒發史上最高額140萬獎勵金。（記者洪美秀攝）

慶祝新竹市光復高中奪HBL冠軍、新竹市長林智堅今天中午請全隊吃牛排、並頒發史上最高額140萬獎勵金。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法