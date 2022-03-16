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HBL》陳將双不排除旅外 「飛人」張俊生將以大學球隊為優先

2022/03/16 14:56

陳將双為小球員簽名。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復高中奪下今年HBL冠軍，其中最受矚目的「最強高中生」陳將双及「空中飛人」張俊生的未來動向也受到關注，兩人今天出席市長林智堅宴請的牛排會活動上表示，目前會以大學球隊為優先考量，包括政大、世新及輔大都是考量之一，但也不排除旅外。

有最強高中生封號的陳將双曾經旅美打球，從小在台中和平區環山部落長大，小學4年級就出外打球，曾在美國維吉尼亞州就讀高中及打籃球，高二時回台灣加入光復高中籃球隊，今年除拿到HBL的最佳球員MVP，未來動向也備受關注，他說，能在台灣拿到冠軍，讓他覺得很不可思議，未來他除考慮到政大、世新大學打球外，也不排除旅外念大學兼打球，目標是先完成學業，也會與家人商量後再做最後的決定。

而有「飛人」封號的隊長張俊生同樣強調會先念大學為主，包括政大、世新及輔大都是考量的學校之一，希望以大學為優先考量，未來也希望有機會打職籃，往籃球更高領域努力。

教練陳定杰則表示，尊重每個球員的決定，相信球員們與家人商量後，一定會做出最佳的決定，這段期間希望大家能給球員一些空間。

陳將双表示，不管旅外或到大學打球，都會跟家人商量後再決定。（記者洪美秀攝）

張俊生表示，未來會以到大學打球為優先考量。（記者洪美秀攝）

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