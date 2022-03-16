T1》傳達反毒精神 中信特攻與東泰高中公益表演賽

新北中信特攻今與HBL新竹勁旅東泰高中進行反毒公益表演賽。（中信特攻提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「青春不藥毒 反毒真英雄」籃球公益活動，新北中信特攻今與HBL新竹勁旅東泰高中進行表演賽，雙方藉由籃球場上熱血互動，在風城當地2000多名觀賽學生面前，向年輕族群傳達反毒精神。

這場籃球公益賽，由新竹縣政府和財團法人潤聲教育基金會主辦，力邀以「反毒」為球隊核心理念的中信特攻共襄盛舉，率隊出征的中國信託育樂公司董事長陳國恩，致詞特別提到，推廣反毒不只是口號，而是件必須被認真對待且嚴肅的社會議題，「期待藉由這次特攻隊員們推廣籃球賽，讓年輕人感受運動帶來的熱血與正面力量，進而獲得拒絕毒品的堅定勇氣。」

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近況甚至的特攻球星阿巴西，開賽不久就施展單手爆扣，一舉炒熱全場氣氛，儘管正值賽季進行期間，利用訓練空檔參與公益，阿巴西仍積極投入，並認為這是應有的社會責任，「能夠以職業球員身份，和學生球隊進行交流，同時還能宣導反毒，我覺相當有意義。」

接下來中信特攻展開客場四連戰，本週日南下再度挑戰高雄全家海神。3月6日特攻們克服連續出賽的兵疲馬困，硬是在落後20分情況下，家中演出史詩級絕地大逆轉，首度在例行賽打贏海神。目前特攻還落後海神1.5場勝差，本週若乘勝追擊，還可望爭取季後賽更佳排名。

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