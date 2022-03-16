路跑》2022金門馬拉松回來了 競賽組4/24復賽

金防部海龍蛙兵以往也派員參加，雄壯威武、整齊的步伐，沿途都是焦點，主辦單位表示，今年還在和金防部洽詢參加意願。（資料照 金門縣政府提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，2022金門馬拉松競賽組將於4月24日復賽，休閒組將視金門大橋完工，另行公布舉辦日期。

縣府秘書長陳祥麟說，因疫情衝擊停辦兩屆的金門馬拉松，原訂今年1月15日至16日登場，又因疫情緩辦；復辦的「金門馬拉松」競賽組包含全馬、半馬及10.8公里，原報名選手可於4月22日、23日前往金湖鎮金湖體育館領取號碼布。考量氣候過於炎熱，起跑時間將由以往早上7點提前1小時至6點出發。

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他說，若有跑友不克參賽，可於3月27日前向中華民國路跑協會申請全額退費，5月31日前會退費至指定帳戶；若未提出申請，視同參賽者同意保留原報名名額持續參賽。

陳祥麟說，疫情趨緩，金門第2劑疫苗涵蓋率75.72%，縣府相關活動也陸續登場，包括計畫4月21日啟動的「浯島城隍文化觀光季」、4月23日、24日舉辦的「石蚵小麥文化季」，歡迎跑者可以趁著參加具有戰地風情特色的金門馬拉松，來一趟運動文化觀光之旅。相關旅遊資訊可參考金門行動旅服網頁（ https://kinmen.travel/pwa/#/ ）。

縣府表示，有關「持續參賽」跑友相關注意事項有：

一、賽衣請保留使用，原號碼布作廢。

二、新製號碼布僅採親自報到領取（無提供宅配寄送），領取時間：2022年4月22日12:00-19:00；4月23日12:00-19:00，逾時不候；地點：金湖綜合體育館1樓。

三、考量氣候因素，起跑時間調整如下：馬拉松組/半程馬拉松組/路跑組10.8K於06:00同時起跑；路線未變，由金湖綜合體育館前起跑，全馬路線經過金湖鎮、金寧鄉、金城鎮及金沙鎮後，回到金湖綜合體育館前。

四、詳情請參考中華民國路跑協會網站競賽規程（ https://www.sportsnet.org.tw/20220116_web/ ）。

五、競賽組完賽禮為大會主題酒1份、運動大毛巾、完賽獎牌、餐點、摸彩券。

金門馬拉松路線沿途將展示軍方武器裝備。（資料照 金門縣政府提供）

金門縣政府秘書長陳祥麟（中）率領馬拉松工作團隊包括中華民國路跑協會秘書長陳華恒（右一）、縣府教育處長黃雅芬（右二）、觀光處長丁健剛（左二）、縣體育場場長蔡木川（左一），宣布2022金門馬拉松競賽組4/24復賽。（記者吳正庭攝）

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