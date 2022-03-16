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HVL》頭城家商成軍3年殺進四強 隊長林嘉偉盼宜蘭排球被看見

2022/03/16 16:40

HVL、JHVL總決賽3月21日起在屏東縣立體育館登場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕110學年度HVL、JHVL排球甲級聯賽決賽3月21日在屏東縣立體育館登場，今召開賽前記者會，男女6強球隊齊聚一堂。其中成軍僅3年的宜蘭頭城家商一舉殺進4強，身為土生土長的宜蘭小孩，隊長林嘉偉表示，希望能把家鄉的排球發揚光大。

以礁溪國中JHVL二連霸班底為主的頭家，上屆HVL以第7名作收，和總決賽擦身而過。今年在主力球員升上高三後捲土重來，複賽力退豐原高商、衛冕軍內湖高中等強權，僅輸給內湖高工，以第2種子之姿闖進4強。

有別於許多排球強權招收來自不同縣市的球員，頭家陣中多為宜蘭礁溪國中好手，另有少部分來自新北坪林國中，林嘉偉透露，隊友幾乎都是從小學一起打球到高中，默契很好也比較沒有隔閡。

頭城家商成軍短短3年闖進4強，右一為隊長林嘉偉。（記者粘藐云攝）

今年頭家陣中有11名高三球員，複賽接連擊退勁敵，被看好有機會衝擊隊史首冠，林嘉偉認為，球隊今年進步最多是穩定性，「平常心去面對決賽，做好自己的事情就好，沒太大壓力。」

看到學長們在高中後都得離鄉背井到外地打球，但今年頭家球員都可以留在家鄉，林嘉偉說：「留在家鄉打球是學長們的夢想，很開心我們可以留下來，希望把宜蘭的排球發展起來。」

這季晉級6強的其他高中男子球隊包含豐商、內高、內工、明德高中、麥寮高中。高中女子組部分，強權中山工商將挑戰3連霸，另外還有東山高中、鶯歌工商、華僑高中、南湖高中和內湖高中。

HVL、JHVL總決賽3月21日起在屏東縣立體育館登場。（記者粘藐云攝）

衛冕軍中山工商將挑戰3連霸。（記者粘藐云攝）

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