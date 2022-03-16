MLB》阿佐雷因傷將缺席大半球季 小熊先發輪值問題待解決

阿佐雷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟賽季尚未開打，小熊先發投手阿佐雷（Adbert Alzolay）及牛棚好手霍伊爾（Codi Heuer）分別因背闊肌、手肘傷勢，整個賽季可能都將缺席。投手人手短缺的情況下，小熊不得不尋找解決的方式。

小熊今早網羅勇士的自由球員馬丁（Chris Martin），在他職業生涯14場季後賽中，防禦率為2.19，包含去年世界大賽中兩度繳出無失分的表現。小熊隊棒球事務部總裁霍伊爾（Jed Hoyer）表示：「我們總是在投手和牛棚深度下許多功夫，這沒有改變。」

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但阿佐雷的傷勢至少會讓他缺陣到下半季，先發輪值的深度可能才是球隊最大的麻煩。目前，小熊隊鎖定三名老將為輪替人選：韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）、史卓曼（Marcus Stroman）以及邁利（Wade Miley）。

總教練羅斯（David Ross）指出，曾在2020年投出無安打比賽的搖擺人米爾斯（Alec Mills）也被列入輪替陣容，但名單仍有變數。羅斯拒絕說明關於名單的詳情，而考慮到小熊積極進行談判以及霍伊爾所言，也許在春訓期間會有更多球員加入球隊。

羅斯說：「他們仍然打算得到更多的投手，當我們試圖填補空缺時，即便是對我來說，這也會變得更加重要。」

至於利用內部人選來彌補阿佐雷的空缺，目前有幾個選擇，首先，左投史帝爾（Justin Steele）在去年新秀賽季的大部分時間都讓人印象深刻，他有機會邁出下一步，至少成為一名可靠的五局先發投手。另外，湯普森（Keegan Thompson）、阿博特（Cory Abbott）也可能會擔任這樣的角色。

羅斯說：「我還沒有準備鎖定輪替人選，我們將嘗試盡可能地使用我們的武器，我覺得我們仍有一定的深度。」

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