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MLB》不是教士！ 鈴木誠也5年24億大約加盟小熊

2022/03/16 20:54

鈴木誠也加盟小熊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日職廣島隊強打鈴木誠也季後透過入札制度挑戰大聯盟，雖然因封館議約被迫暫停，所幸最後順利圓滿落幕，讓他能夠如願做「美」夢。據《產經體育》報導指出，鈴木誠也以5年總額8500萬美元（約新台幣24億元）的合約加盟小熊，這也寫下日本野手加盟史上最大合約。

《日刊體育》等多家日本媒體在台灣時間今天凌晨搶先爆料，鈴木誠也已經基本與教士隊達成簽約條件，價碼為5年7000萬美元左右，不過鈴木稍早在IG發文駁斥假消息，發了一張生氣的照片說到：「我現在就是這個心情。」

而今天晚間《產經體育》爆料，鈴木誠也已經與小熊達成簽約協議，將獲得5年總額8500萬元的合約，鈴木目前已經飛往亞歷桑那，正式簽約後將舉辦加盟記者會。不過，據大聯盟官網報導指出，鈴木誠也與小熊簽下5年7000萬美元的合約，球團尚未公布合約內容。

據報導指出，小熊老闆里克斯（Tom Ricketts）、總管霍耶爾（Jed Hoyer）和總教練羅斯（David Ross）親自飛往落杉磯招募鈴木誠，雙方交談甚歡，最終鈴木誠也決定落腳小熊。

27歲的鈴木誠也在日職9年共敲出182轟，生涯打擊率高達3成15，入選過5次明星賽，兩度拿下央聯打擊王，5屆外野金手套得主，曾代表日本國家隊拿下2017年世界棒球經典賽銀牌，2019年幫助日本勇奪世界棒球12強賽冠軍並榮獲MVP，去年更助隊拿下東京奧運金牌。

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