MLB》隊史最狂51.7億鉅約簽「老大」！ 洛磯迎來新山神

布萊恩加盟洛磯。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯在自由市場上拋出震撼彈，先前就傳出有意簽下「老大」布萊恩（Kris Bryant）的他們，在今天確定以隊史最大的7年1.82億美元（約新台幣51.7億）鉅約網羅這位前MVP與4屆明星球員，布萊恩也將成為新一代的山神接班人。

布萊恩在小熊時期就是相當有名的超級新秀，而他也不負眾望在2015年就以驚人表現奪得國聯新人王，隔年更是一舉斬獲MVP殊榮，同時他也在該年與球隊一同奪得世界大賽冠軍。後續幾年雖未能繼續複製MVP身手，不過在經歷縮水賽季的生涯最低潮後，去年他重新拾回強打本色，入選生涯第4度明星賽，並在季中被小熊交易到巨人隊。

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即將邁向30歲球季的布萊恩，生涯只要能夠出賽達144場以上，他的標準化進攻指數（OPS+）就不會低於124，同時也能鎮守多個位置，三壘老本行就不用多說，角落外野與一壘他也都能夠勝任，同時布萊恩也具有豐富季後賽資歷，生涯共打過44場季後賽，敲出7發全壘打。

布萊恩最主要的問題是耐戰度，儘管生涯前三季出賽場次都超過151場，但後續他陸續受到肩膀、背部、腳踝、手腕以及手部傷勢，導致表現未若以往優異。

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