MLB》落葉歸根！「Z魔神」一年3.6億合約重返皇家

塞揚強投「Z魔神」葛蘭基以1年約重返職業生涯最初的起點皇家隊。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕落葉歸根!《紐約郵報》記者謝曼(Joel Sherman)稍早爆料,38歲的塞揚強投「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)已和老東家堪薩斯皇家隊達成協議,將以1年1300萬美元(約新台幣3.6億)合約,重返最初的起點。

根據大聯盟官網記者羅傑斯(Anne Rogers)指出,有消息人士透露,葛蘭基這份一年1300萬的合約,還涵蓋200萬美金的激勵條款,這份合約最高將能來到1500萬美元(約新台幣4.3億)。

6度入選明星賽的葛蘭基生涯就是從皇家起步,2002年選秀會他在首輪第6順位被皇家挑中、2004年登上大聯盟,2009年他出賽33場,拿下16勝8敗,ERA2.16不但摘下防禦率王,還一舉奪下美聯塞揚獎。2011年他轉戰釀酒人,之後輾轉待過天使、道奇、響尾蛇,2019年被響尾蛇交易去太空人。

Very new photo of Zack Greinke as a Royal!



(per @Feinsand) pic.twitter.com/wo3zxYF4fq