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MLB》落葉歸根！「Z魔神」一年3.6億合約重返皇家

2022/03/17 08:08

塞揚強投「Z魔神」葛蘭基以1年約重返職業生涯最初的起點皇家隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕落葉歸根！《紐約郵報》記者謝曼（Joel Sherman）稍早爆料，38歲的塞揚強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）已和老東家堪薩斯皇家隊達成協議，將以1年1300萬美元（約新台幣3.6億）合約，重返最初的起點。

根據大聯盟官網記者羅傑斯（Anne Rogers）指出，有消息人士透露，葛蘭基這份一年1300萬的合約，還涵蓋200萬美金的激勵條款，這份合約最高將能來到1500萬美元（約新台幣4.3億）。

6度入選明星賽的葛蘭基生涯就是從皇家起步，2002年選秀會他在首輪第6順位被皇家挑中、2004年登上大聯盟，2009年他出賽33場，拿下16勝8敗，ERA2.16不但摘下防禦率王，還一舉奪下美聯塞揚獎。2011年他轉戰釀酒人，之後輾轉待過天使、道奇、響尾蛇，2019年被響尾蛇交易去太空人。

葛蘭基上季在太空人出賽30場有29場都先發，繳出下11勝6敗，防禦率4.16，171.0局投出120次三振，雖然球速已經衰退、也無法保持過往塞揚身手，但仍是能夠吃局數的先發，除此之外，皇家看上的還有他擁有的寶貴經驗─18年大聯盟生涯、22次季後賽出賽，對目前以年輕投手作為核心的堪薩斯大軍來說，能夠接受「Z魔神」的經驗傳承，絕對會是珍貴、無可取代的體驗。

在葛蘭基18年的職棒生涯，一共拿下219勝132敗，生涯ERA為3.41，已累積2809次三振，也是目前最有機會挑戰生涯3000K里程碑的現役投手。

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