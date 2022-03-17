MLB》季後賽轟垮道奇！ 勇士5.1億迎回前國聯冠軍賽MVP

勇士簽回去年幫助他們奪冠的羅沙里歐。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士隊近期補強動作頻繁，今天他們宣布以2年1800萬美元（約新台幣5.1億）的合約，簽回去年國聯分區冠軍系列賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario）。

羅沙里歐在去年季中加盟勇士隊並打出好成績，33場出賽敲出7發全壘打，攻擊指數來到0.903，在國聯分區冠軍系列賽對上道奇時更是打擊大爆發，6場比賽25打數敲出14支安打，並敲出3轟，也成為史上第二位在季後單一系列賽兩度單場4安的選手。

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勇士近期才剛透過大交易迎來歐森（Matt Olson），並與他簽下8年1.68億美元合約，後續又以2年1000萬美元合約網羅34歲右投麥修（Collin McHugh），此次補強羅沙里歐也為打線上增添一位左打外野手，勇士總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）就表示，拿到一名左打者是很重要的，很高興能夠迎回羅沙里歐。

除了羅沙里歐外，勇士也以非保障的1年100萬美元合約簽下外野手迪克森（Alex Dickerson），增添陣容的深度，迪克森在去年球季出賽111場，敲出13轟，攻擊指數0.725，前年的他出賽52場敲出10轟，攻擊指數0.947。

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