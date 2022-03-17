晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》季後賽轟垮道奇！ 勇士5.1億迎回前國聯冠軍賽MVP

2022/03/17 08:13

勇士簽回去年幫助他們奪冠的羅沙里歐。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士隊近期補強動作頻繁，今天他們宣布以2年1800萬美元（約新台幣5.1億）的合約，簽回去年國聯分區冠軍系列賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario）。

羅沙里歐在去年季中加盟勇士隊並打出好成績，33場出賽敲出7發全壘打，攻擊指數來到0.903，在國聯分區冠軍系列賽對上道奇時更是打擊大爆發，6場比賽25打數敲出14支安打，並敲出3轟，也成為史上第二位在季後單一系列賽兩度單場4安的選手。

勇士近期才剛透過大交易迎來歐森（Matt Olson），並與他簽下8年1.68億美元合約，後續又以2年1000萬美元合約網羅34歲右投麥修（Collin McHugh），此次補強羅沙里歐也為打線上增添一位左打外野手，勇士總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）就表示，拿到一名左打者是很重要的，很高興能夠迎回羅沙里歐。

除了羅沙里歐外，勇士也以非保障的1年100萬美元合約簽下外野手迪克森（Alex Dickerson），增添陣容的深度，迪克森在去年球季出賽111場，敲出13轟，攻擊指數0.725，前年的他出賽52場敲出10轟，攻擊指數0.947。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。