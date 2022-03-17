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MLB》小心！大谷翔平險遭強襲球爆頭 隊友：我差點失業了（影音）

2022/03/17 08:45

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓持續中，天使隊二刀流球星大谷翔平今進行Live BP，險些遭王基恩（​Kean Wong）擊出的強襲球爆頭，好在大谷展現神反應接殺出局，球迷們紛紛嚇出一身冷汗。

據日媒《Full-Count》報導，大谷翔平今Live BP面對7名打者，共投出33球，最快球速約158公里，不過在與首名打者王基恩對決時，就發生令人驚心動魄的畫面，當大谷投出第3球時，王基恩擊出強襲球，朝大谷臉部而去，還好大谷用手套即時接殺，並露出招牌笑容示意沒有大礙。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

差點傷了球隊當紅球星大谷翔平，王基恩走出打擊區時，不忘自嘲表示：「哦，我差一點就要失業了。」

看到大谷差點被強襲球所傷，不少球迷紛紛說道：「心臟快停止跳動了」、「太狂了！這麼快的反應」、「如果受傷的話會哭哦」、「雖然大谷在笑，但是真的要小心欸」。

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