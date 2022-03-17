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MLB》戴珍珠項鍊奪冠爆紅！勇士冠軍外野手1年1.7億轉戰巨人

2022/03/17 09:21

29歲外野手佩德森新球季將轉戰巨人。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上季隨勇士奪冠的29歲外野手佩德森（Joc Pederson），季後確定不執行1000萬美元（約新台幣2.78億）的共同選擇權，成為自由球員，今大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）爆料，這位冠軍外野手已經和巨人達成協議，將以1年600萬美元（約新台幣1.7億）合約回家鄉舊金山打球。

佩德森自2014年起在道奇打了7個球季，去年與小熊隊簽下一張一年700萬美元的合約，其中該合約包含了450萬美元的薪水，1000萬美元的共同選擇權，與250萬美元的買斷金，上季季中勇士用農場潛力好手B.波爾（Bryce Ball）將他交易過來。

過去4年佩德森隨道奇打過3次世界大賽，每年都轟出全壘打，轉戰勇士後他表現火燙，多次在關鍵戰役中敲出適時一擊建功，再度擦亮「10月先生」的招牌，他在國聯分區系列賽G3對釀酒人時，代打轟出關鍵三分砲，國聯冠軍賽G2對老東家道奇，佩德森又從薛哲（Max Scherzer）手中轟出追平2分砲，寫下大聯盟季後賽史上相隔14年特殊紀錄，最後他順利跟勇士奪冠，連2年拿到世界大賽冠軍戒指。

除此之外，例行賽最後幾天，佩德森戴起珍珠項鍊，然後又一路戴到季後賽，之後珍珠項鍊也成為勇士隊的「幸運符」，勇士主場也到處都有球迷成為珍珠項鍊的「信徒」，奪冠遊行時佩德森邊抽慶功雪茄，還邊拿著珍珠項鍊發送給現場球迷，成為相當吸睛的景象，根據《運動畫刊》報導，佩德森身上的珍珠項鍊在封王遊行之後，還被送往美國棒球名人堂，成為博物館的收藏品。

佩德森去年戴著幸運物珍珠項鍊打出超凡表現。（資料照，取自網路）

佩德森上季分別效力小熊、勇士，合計出賽137場，敲出18轟、61分打點，打擊三圍.238/.310/.422，OPS達0.732，而連兩年隨隊奪冠，也讓佩德森成為大聯盟歷史上第9位在不同球隊連續拿下世界大賽冠軍的球員，加入巨人後他應能為球隊提供外野深度和豐富的季後賽經驗，接下來能否帶領家鄉球隊、再奪個人第三冠，值得關注！

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