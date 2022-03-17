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MLB》前洋基明星終結者找到頭路！ 1年1億加盟風城軍

2022/03/17 09:51

羅伯森加盟小熊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕上個賽季清倉大拍賣將球隊主力幾乎清空的小熊隊，近期加大補強力道，在傳出即將以5年8500萬美元簽下鈴木誠也後，又補進兩位投手來增加輪值深度。

大聯盟報導指出小熊簽下前洋基資深右投羅伯森（David Robertson），以及左投布勞特（Steven Brault），前者為350萬美元（約新台幣1億）外加150萬美元的激勵獎金，後者則是一張小聯盟合約。羅伯森的加盟也讓小熊將先前動TJ手術預計整季報銷的霍伊爾（Codi Heuer）放進60天傷病名單。

羅伯森在洋基與白襪時表現不俗，自2011至2018年，他的防禦率為2.59，每九局三振率12.1，共出賽520場，然而在與費城人簽下2年2300萬美元（約新台幣6.5億）合約後，羅伯森就因為動TJ手術報銷，在費城人2年只出賽7場投6.2局。

被費城人放棄執行羅伯森第三年的合約後，恢復自由身的他加盟奧運美國代表隊，隨隊拿下銀牌後他也獲得光芒一張小聯盟約，並在去年於大聯盟出賽12場，主投12.0局防禦率4.50。

先前小熊曾簽下老將查維茲（Jesse Chavez ）以及前勇士隊的牛棚投手馬丁（Chris Martin），至於小聯盟約簽下的布勞特，有機會擔任牛棚投手或者是後段先發人選，他在去年因為受傷導致幾乎沒有出賽，生涯曾在2020年先發11場，主投42.2局，拿下1勝3敗防禦率3.38的表現。

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