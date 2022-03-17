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體育 籃球 NBA

NBA》連2戰飆致命長射！ 「丁丁」超狂三分絕殺籃網（影音）

2022/03/17 10:43

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠與籃網兩隊今天在布魯克林上演絕殺秀，杜蘭特（Kevin Durant）在第四節剩10.6秒的高難度三分幫助籃網取得1分領先，不過「丁丁」汀維迪（Spencer Dinwiddie）馬上回敬一顆絕殺三分，幫助獨行俠以2分差成功在籃網主場奪勝。

籃網今天在主場面對獨行俠，首節在杜蘭特9分與卓蒙德（Andre Drummond）8分表現帶領下，以30：23領先，此節東契奇（Luka Doncic）獨拿12分。第二節獨行俠東契奇攜手布朗森（Jalen Brunson）合砍22分，半場打完將比數追到58：61落後。

第三節籃網再度轟下30分，反觀獨行俠僅得到21分被拉開分差，不過決勝第四節汀維迪跳了出來，他先是在剩7分飆進三分幫獨行俠超前比數，後續又不斷透過罰球為求隊取分，兩隊鏖戰到最後一刻，獨行俠東契奇先是在22.7秒命中關鍵超前分取得2分領先，但杜蘭特旋即用高難度的三分出手將比數要回1分領先，獨行俠在暫停過後，汀維迪於外線接到東契奇傳球拔起跳投，球也應聲入網，終場獨行俠就以2分差絕殺籃網贏球。

汀維迪飆進絕殺三分。（美聯社）

今天是汀維迪連續第二場比賽為球隊飆進致勝三分，上一場對綠衫軍塞爾提克之戰，汀維迪就在剩下11.6秒時命中關鍵三分幫助球隊贏球。在加盟獨行俠後汀維迪的表現直接大提升，10場比賽下來場軍20.3分，命中率與三分命中率高達50.0%與45.3%，比起在巫師最後10場比賽，場均8.3分、命中率與三分命中率26.6%、25.0%，可說是天差地遠。

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