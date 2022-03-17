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NBA》爛到底！湖人遭灰狼爆打、連3戰落後25分詹皇再寫慘紀錄

2022/03/17 11:32

湖人今作客又遭灰狼爆打，近6戰僅有1勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的湖人，前兩役交手太陽、暴龍都遭血洗，今作客遇上近況火燙的灰狼仍舊打得荒腔走板，從首節開打就陷入雙位數落後，第三節雖然回神，一度將落後多達25分的比分差縮小到僅剩4分，但末節後段進攻卻再度當機，最後又以104：124慘敗給灰狼，苦吞3連敗、近6戰僅拿下1勝。

雖然賽前湖人總教練沃格爾（Frank Vogel）才信誓旦旦說球隊絕對會解決開局慢熱的問題，然而首節湖人還是打得七零八落，全隊出手21投僅6中、三分球10投盡墨，開局就被灰狼打出31：17的比分，次節湖人雖然稍微找回手感，但灰狼這邊又換艾德華茲（Anthony Edwards）挺身而出，他單節飆進5顆三分彈、獨攬20分，也幫助灰狼在上半場以21分領先。

艾德華茲（左）單節飆進5顆三分彈、獨攬20分。（美聯社）

易籃後，湖人才終於振作，趁著對手明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯規麻煩下場休息，在禁區狂搶籃板、並多次製造灰狼失誤，更重要的是此時他們終於找回了外線火力，全隊投進6顆三分球，在第三節先將比分差縮小到9分。

末節開局，湖人再拉出一波6：2的小高潮，一度追到僅剩4分落後，然而此時湯斯再度挺身而出拯救球隊，T.普林斯（Taurean Prince）、諾威爾（Jaylen Nowell）也在外線放冷箭，眼看比賽最後3分鐘灰狼還有20分領先，湖人也撤下主力、提前繳械，終場就以20分之差慘敗。

湯斯第4節再度挺身而出拯救球隊，（美聯社）

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此役雖然轟下全隊最高的19分，另有5籃板4助攻2火鍋，但他全場21投8中、三分球8投僅1中，正負值-19，美媒《ESPN》指出，這是詹姆斯職業生涯第首次在連續三場比賽落後給對方25分以上。

其餘湖人球員部分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）15分4籃板5助攻、三分球4投僅1中， 射手孟克（Malik Monk）13分5籃板6助攻，三分球9投2中表現也不佳，替補的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）拿下16分3籃板，三分球7投1中手感也一樣冰冷。今天輸球後，湖人目前距離第10的鵜鶘僅剩1場勝差，距離第11的馬刺與拓荒者也僅有2.5場勝差，連想打附加賽的機會恐怕都岌岌可危。

灰狼一哥湯斯前役轟下60分、繳出史詩級表現後，雖然在首節就被吹三次犯規，不過今他仍維持好手感，15投8中繳出全場最高的30分，還有8籃板，在次節進帳20分的艾德華茲，最後拿下27分6籃板和4助攻，貝佛利（Patrick Beverley）挹注18分6籃板，外帶3火鍋。

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