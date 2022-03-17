網球》喬帥不打疫苗也能打法網了！ 賽事總監：沒有東西阻擋他

喬科維奇將有望參加今年法網尋求衛冕。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕即將在下週重返球王寶座的喬科維奇（Novak Djokovic）又傳好消息，由於法國網球協會（FFT）放寬防疫規定，因此沒有施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的喬科維奇將能夠重返法國尋求衛冕。

法網賽事總監茉莉絲摩（Amelie Mauresmo）在記者會上宣布了防疫放寬的政策並表示，就目前而言，沒有任何阻礙擋在喬科維奇前面。

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不過法國網球聯會的主席 Gilles Moretton也點出，事情在賽事開打前依舊可能有變化，因為武漢肺炎病毒目前還在持續傳播，若再度爆發染疫潮，不排除政策重新更動的可能性。

除了喬科維奇外，即將失去球王寶座的梅德維夫（Daniil Medvedev）也能以中立選手身分參賽，但法國網球聯會表示，他們會堅持俄羅斯與白俄羅斯的球員只能以中立選手身分參賽的底線，同時也不得在名字旁放置國旗，也不會播放他們的國歌。

相較於法網，即將於夏天舉行的溫布頓錦標賽就沒有那麼寬容，由於俄羅斯武裝入侵烏克蘭的因素，英國政府有可能會要求俄羅斯與白俄羅斯的球員，得表態不支持戰爭與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）才有可能參賽。

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