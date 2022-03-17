晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》小將華盛頓決勝節後段殺出 黃蜂主場退老鷹收3連勝

2022/03/17 11:15

華盛頓決勝節後段殺出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今日主場迎戰老鷹，本場戰況激烈、互有往來，決勝節打完一半雙方戰成平手，不過小將華盛頓（P.J. Washington）關鍵爆發，一連狂砍13分，終場幫助黃蜂以116：106收下3連勝。

本場比賽前面三節戰況膠著，雙方的領先都不曾超過8分，並且以85：85打平進入末節。雖決勝節黃蜂開局就連得6分，但老鷹很快就以7：2反擊，隨後雙方互相來往持續僵持，於4分44秒戰成97平，不過黃蜂小將華盛頓此時挺身而出，後段爆發帶動黃蜂打出11：1攻勢，取得雙位數領先，他該節個人獨砍13分，幫助球隊終場以116：106收勝。

黃蜂本場先發全數得分上雙，小波爾（LaMelo Ball）攻下最高22分11助攻，布里吉斯（Miles Bridges）18分，羅齊爾（Terry Rozier）18分，華盛頓16分3抄截，普朗利（Mason Plumlee）12分10籃板，替補哈瑞爾（Montrezl Harrell）貢獻20分。

老鷹得分方面，D.杭特（De'Andre Hunter）21分，卡培拉（Clint Capela）17分15籃板，赫特（Kevin Huerter）16分，一哥T.楊恩（Trae Young）雖只攻下9分，但傳出15次助攻，替補奧康古（Onyeka Okongwu）14分，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）12分。

黃蜂退老鷹收三連勝。（美聯社）

黃蜂退老鷹收三連勝。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。