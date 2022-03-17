NBA》小將華盛頓決勝節後段殺出 黃蜂主場退老鷹收3連勝

華盛頓決勝節後段殺出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今日主場迎戰老鷹，本場戰況激烈、互有往來，決勝節打完一半雙方戰成平手，不過小將華盛頓（P.J. Washington）關鍵爆發，一連狂砍13分，終場幫助黃蜂以116：106收下3連勝。

本場比賽前面三節戰況膠著，雙方的領先都不曾超過8分，並且以85：85打平進入末節。雖決勝節黃蜂開局就連得6分，但老鷹很快就以7：2反擊，隨後雙方互相來往持續僵持，於4分44秒戰成97平，不過黃蜂小將華盛頓此時挺身而出，後段爆發帶動黃蜂打出11：1攻勢，取得雙位數領先，他該節個人獨砍13分，幫助球隊終場以116：106收勝。

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黃蜂本場先發全數得分上雙，小波爾（LaMelo Ball）攻下最高22分11助攻，布里吉斯（Miles Bridges）18分，羅齊爾（Terry Rozier）18分，華盛頓16分3抄截，普朗利（Mason Plumlee）12分10籃板，替補哈瑞爾（Montrezl Harrell）貢獻20分。

老鷹得分方面，D.杭特（De'Andre Hunter）21分，卡培拉（Clint Capela）17分15籃板，赫特（Kevin Huerter）16分，一哥T.楊恩（Trae Young）雖只攻下9分，但傳出15次助攻，替補奧康古（Onyeka Okongwu）14分，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）12分。

黃蜂退老鷹收三連勝。（美聯社）

黃蜂退老鷹收三連勝。（美聯社）

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