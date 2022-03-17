NBA》龍頭太陽碾壓墊底火箭！ 31歲前鋒寫史上第6人紀錄

布克（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟龍頭太陽交鋒爐主火箭，布克（Devin Booker）手感持續火燙砍下36分，鳳凰城大軍有4人轟破20分，終場129：112輕取火箭，摘下3連勝。

火箭上半場還能和太陽打得有來有往，僅以58：59落後1分進入下半場，但太陽易籃後卯足火力進攻，第三節轟出一波22：12攻勢，將分差擴大至雙位數，決勝節太陽又拿下34分，沒給火箭逆轉機會，穩穩將勝利收進口袋。

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克雷格。（資料照，法新社）

太陽布克繳出36分、4籃板、4助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）進帳23分、11籃板，克雷格（Torrey Craig）全場8投8中、包括投進3顆三分球，拿下21分、14籃板，根據《StatMuse》統計，克雷格是史上第6位單場至少得到20分、10籃板的球員中，投籃命中率、三分命中率都是百分百的球員。

火箭6人得分上雙，J.格林（Jalen Green）攻下22分，波特（Kevin Porter Jr.）挹注21分、8助攻，施羅德（Dennis Schroder）砍下17分。

Torrey Craig tonight:



21 PTS

14 REB

8-8 FG

3-3 3P



He is the 6th player in NBA history with a 20/10 game on 100 FG% and 100 3P% pic.twitter.com/DdpoDyvQtE — StatMuse （@statmuse） March 17, 2022

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