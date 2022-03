NBA》龍頭太陽碾壓墊底火箭！ 31歲前鋒寫史上第6人紀錄

布克(右)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕全聯盟龍頭太陽交鋒爐主火箭,布克(Devin Booker)手感持續火燙砍下36分,鳳凰城大軍有4人轟破20分,終場129:112輕取火箭,摘下3連勝。

火箭上半場還能和太陽打得有來有往,僅以58:59落後1分進入下半場,但太陽易籃後卯足火力進攻,第三節轟出一波22:12攻勢,將分差擴大至雙位數,決勝節太陽又拿下34分,沒給火箭逆轉機會,穩穩將勝利收進口袋。

請繼續往下閱讀...

克雷格。(資料照,法新社)

太陽布克繳出36分、4籃板、4助攻,中鋒艾頓(Deandre Ayton)進帳23分、11籃板,克雷格(Torrey Craig)全場8投8中、包括投進3顆三分球,拿下21分、14籃板,根據《StatMuse》統計,克雷格是史上第6位單場至少得到20分、10籃板的球員中,投籃命中率、三分命中率都是百分百的球員。

火箭6人得分上雙,J.格林(Jalen Green)攻下22分,波特(Kevin Porter Jr.)挹注21分、8助攻,施羅德(Dennis Schroder)砍下17分。

Torrey Craig tonight:



21 PTS

14 REB

8-8 FG

3-3 3P



He is the 6th player in NBA history with a 20/10 game on 100 FG% and 100 3P% pic.twitter.com/DdpoDyvQtE