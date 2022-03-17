MLB》勇士佛里曼爭奪戰結束了！ 道奇砸6年46億得手

佛里曼在去年國聯冠軍賽與球隊一同擊敗道奇晉級。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟記者爆料，道奇隊預計將把前勇士佛里曼（Freddie Freeman）給簽下，合約來到6年1.62億美元（約新台幣46.1億）。

佛里曼休賽季原先並非眾家爭搶的目標，但出乎意料地勇士在封館前未能將他留下，封館後又進行大交易換來運動家明星一壘手歐森（Matt Olson），再以8年1.68億美元（約新台幣48億）將歐森續約。佛里曼在今天凌晨發文感謝勇士後，也幾乎確定了他新賽季將會改披他隊戰袍，離開效力12年的亞特蘭大。

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擁有豐富資歷且打擊實力頂尖的佛里曼吸引多隊爭搶，據傳美聯東區所有球隊除了金鶯以外都對他有興趣，國聯教士、道奇也加入爭奪戰，而最終他會選擇加盟家鄉的道奇隊，穿上藍白球衣。

大聯盟記者在今天透露，佛里曼與道奇的談判已經來到很深入的階段，合約會在1.5億美元以上，而另一位權威記者指出，道奇預計會與佛里曼簽下一張6年1.6億美元的延長合約，後續大聯盟記者表示雙方已經正式合意簽約，金額為6年1.62億美元，確定佛里曼新賽季將加盟道奇。

佛里曼生涯前12年都效力於勇士隊，曾5度入選明星賽、拿過3座銀棒獎、一座金手套獎，在2020年奪下年度MVP，最近幾年都是聯盟最頂尖的一壘手，近日大聯盟選出的10大一壘手也將他排在首位。

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