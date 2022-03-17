MLB》卡諾為2度用藥公開道歉 媒體追問細節一概迴避

卡諾被抓到2度使用禁藥。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星球員卡諾（Robinson Cano）去年球季再度被爆出違反藥檢規定遭禁賽整年，今日他出席記者會也針對此事公開道歉，不過對於媒體的詳細追問他則一概閃避不談。

2度被抓到使用禁藥的卡諾今日在記者會上公開道歉，向大都會球團、隊友、球迷及在場記者致歉，他說：「對於如何或者為什麼，我沒有任何的藉口。」卡諾也表示接下來將專注於要來的球季，做好準備、幫助球隊奪冠。

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然而接下來媒體追問細節卡諾卻都一概不正面回應，包括為何再次用藥、理由以及是否能保證不會再有第3次（將會終身禁賽），卡諾都只表示「我來這裡是為了道歉」並強調禁賽讓他無球打很不好受，直言自己非常喜歡棒球比賽，另外也透露自己為這個球季進行訓練、準備，對自己的能力有自信。

卡諾今年39歲，2005年於洋基隊登上大聯盟，最後成為當家二壘手，2013年轉投水手簽下10年2.4億美元大約，並曾在16年敲出生涯最多的單季39轟，然而2018年捲入禁藥疑雲，藥檢沒過遭禁賽80場，2019年他被交易到大都會之後，107場出賽打擊率為.256、只有13轟。

2020年縮水賽季，他出賽49場，打擊率.316，有10轟，似乎有回春跡象，但沒想到又再度被抓到使用禁藥導，致2021年球季整年禁賽。他的大約還剩下2年、年薪約2400萬美元。

儘管受到球迷批評，但卡諾也誓言要迎回球迷的掌聲，他說：「我會盡我所能讓他們再次為我歡呼。」不過關於新球季卡諾在隊上的定位目前還待觀察。

"I'm here to apologize. To the organization, teammates, fans, and everyone in the world who is Robinson Canó's fan. There's no excuse for how or why."



- Robinson Canó pic.twitter.com/eoe3FdgTre — SNY （@SNYtv） March 16, 2022

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