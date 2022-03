MLB》卡諾為2度用藥公開道歉 媒體追問細節一概迴避

卡諾被抓到2度使用禁藥。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會明星球員卡諾(Robinson Cano)去年球季再度被爆出違反藥檢規定遭禁賽整年,今日他出席記者會也針對此事公開道歉,不過對於媒體的詳細追問他則一概閃避不談。

2度被抓到使用禁藥的卡諾今日在記者會上公開道歉,向大都會球團、隊友、球迷及在場記者致歉,他說:「對於如何或者為什麼,我沒有任何的藉口。」卡諾也表示接下來將專注於要來的球季,做好準備、幫助球隊奪冠。

請繼續往下閱讀...

然而接下來媒體追問細節卡諾卻都一概不正面回應,包括為何再次用藥、理由以及是否能保證不會再有第3次(將會終身禁賽),卡諾都只表示「我來這裡是為了道歉」並強調禁賽讓他無球打很不好受,直言自己非常喜歡棒球比賽,另外也透露自己為這個球季進行訓練、準備,對自己的能力有自信。

卡諾今年39歲,2005年於洋基隊登上大聯盟,最後成為當家二壘手,2013年轉投水手簽下10年2.4億美元大約,並曾在16年敲出生涯最多的單季39轟,然而2018年捲入禁藥疑雲,藥檢沒過遭禁賽80場,2019年他被交易到大都會之後,107場出賽打擊率為.256、只有13轟。

2020年縮水賽季,他出賽49場,打擊率.316,有10轟,似乎有回春跡象,但沒想到又再度被抓到使用禁藥導,致2021年球季整年禁賽。他的大約還剩下2年、年薪約2400萬美元。

儘管受到球迷批評,但卡諾也誓言要迎回球迷的掌聲,他說:「我會盡我所能讓他們再次為我歡呼。」不過關於新球季卡諾在隊上的定位目前還待觀察。

"I'm here to apologize. To the organization, teammates, fans, and everyone in the world who is Robinson Canó's fan. There's no excuse for how or why."



- Robinson Canó pic.twitter.com/eoe3FdgTre