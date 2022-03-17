NBA》沃克1.8秒命中準絕殺三分彈 馬刺險勝雷霆止連敗（影音）

沃克在最後1.8秒命中準絕殺關鍵三分彈，幫助球隊奪勝終結2連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺日前逆轉強敵爵士，替主帥「帕總」帕波維奇（Gregg Popovich）拿下重要一勝，成為史上最多勝教頭，不料之後卻又陷入2連敗，今在主場對上人手不足的雷霆又碰上苦戰，雙方激鬥到末節最後1秒，靠著沃克（Lonnie Walker IV）命中關鍵三分球，才在驚滔駭浪中以122：120擊敗雷霆收勝。

賽前前鋒麥克德莫（Doug McDermott）傳出提前報銷的壞消息，不過馬刺此役從開節就火力全開，靠著多點開花取得8分領先，次節他們再接再厲，沃克、K.強森（Keldon Johnson）各投進兩顆三分彈，讓馬刺在上半場打完就取得13分領先，易籃後，雷霆在吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領隊下展開追分，貝茲萊（Darius Bazley）單節獨攬10分，也將落後分差縮小到剩個位數。

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吉爾吉斯亞歷山大轟34分做白工。（美聯社）

關鍵末節，雷霆一開節就靠著普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）的三分球將比數追近，但馬刺接著拉出一波5：0攻勢，又將領先要了回來，將下來雙方你來我往、互有領先，比賽最後4秒，普庫夫斯基突破上籃放進超前分，不過第四節僅拿1分的沃克卻在最後1.8秒砍進關鍵三分彈，幫助球隊取得重要的2分領先，轟下全場最高34分的吉爾吉斯亞歷山大，壓哨零秒在外線出手，但最後卻沒能命中，終場馬刺就以2分之差險勝雷霆。

LONNIE WALKER FOR THE WIN.



pic.twitter.com/9aY1ypoevz — Hoop Central （@TheHoopCentral） March 17, 2022

馬刺此役5人得分上雙、3人破20分，D.穆雷（Dejounte Murray）繳出全隊最高26分9籃板12助攻，僅差1籃板就能完成大三元，單場還出現4次抄截，K.強森22分6籃板6助攻，理查森（Josh Richardson）17分、博爾特（Jakob Poeltl）15分14籃板，替補出賽投進準絕殺三分彈的沃克，最後繳出20分2籃板2助攻。

而雷霆此役就僅有3人得分上雙，除了轟下34分的吉爾吉斯亞歷山大，貝茲萊繳出次高的25分另有9籃板，普庫夫斯基板凳出發挹注16分6籃板，最後也苦吞7連敗。

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