萬泰集團捐贈11萬片口罩 鼓勵新北代表隊在全中運大放異彩

萬泰科技集團今贊助11萬1888片運動口罩給新北市全中運代表隊教練及選手。（記者周湘芸攝）

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市在地企業萬泰科技集團今贊助11萬1888片運動口罩（市值約108萬元）給新北市200位運動教練、全中運代表隊1500位選手及5所國小，鼓勵今年新北市代表隊參加4月在花蓮舉辦的全國中等學校運動會能大放異彩。

新北市副市長謝政達今代表受贈表示，口罩是校園防疫最後一道防線，感謝萬泰科技集團力挺運動教練及選手，這次贊助方案將發給新北市200位運動教練5萬片口罩、全中運代表隊選手4萬5片運動口罩及1500片布口罩、5所國小運動選手約1萬1千片口罩，期許今年代表隊選手能持續在競技場上發光發熱。

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萬泰科技集團董事長張銘烈表示，「ACT銀銅鈦抗菌科技」製成的抗菌防護口罩，同時將銀、銅、鈦三種元素放在纖維材料上形成防護網，強化抵抗細菌及病毒的能力，產品邀請到奧運銅牌國手羅嘉翎擔任代言人，希望選手訓練時能兼顧舒適性並達到成效。＃

網溪國小桌球教練劉昱昕表示，桌球運動是無氧結合有氧的運動，孩子在訓練時有大口呼吸需求，此次受贈的口罩材質柔軟舒適，運動時能貼合肌膚不悶熱，也不會被過多汗水浸潤而無法順暢呼吸，能達到較佳運動成效。

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