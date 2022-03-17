NBA》一哥柯瑞僅打14分鐘就傷退 勇士遭塞爾提克痛宰

柯瑞（左）在第2節時則疑似膝蓋受傷，僅打14分鐘退場。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰塞爾提克，一哥柯瑞（Stephen Curry）疑似左腳受傷，僅打了14分鐘就退場休息，也讓灣區大軍陷入苦戰，倒是塞爾提克雙星發威，塔圖姆和布朗皆進帳26分，率隊以110：88獲勝。

勇士上半場進攻低迷，半場打完只拿到32分，柯瑞在第2節時則疑似膝蓋受傷退場，官方宣布他因為左腿痠痛確定本場比賽不會回歸。

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塞爾提克在第3節攻勢依舊猛烈，史馬特（Marcus Smar）三分球連發，塔圖姆（Jayson Tatum）也接力開火，一度擴大到超過20分領先。不過，勇士射手波爾（Jordan Poole）回神，單節4顆三分球，助隊回到10分差。雖然勇士一度在第4節開局吹起反攻號角，仍擋不住綠衫軍攻勢，最終以22分差落敗。

塞爾提克塔圖姆繳出全隊最高26分、12籃板，J.布朗（Jaylen Brown）也進帳26分、7籃板；勇士射手波爾繳出全場最高29分，K.湯普森（Klay Thompson）挹注18分，但三分球熄火11投僅1中。

塔圖姆（左一）。（美聯社）

波爾回神最後繳出全場最高29分，但仍沒能助勇士贏球。（美聯社）

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